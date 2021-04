Miriam Candurro appare su instagram in uno scatto del passato: com’è cambiata nel tempo, resterete sorpresi.

La stiamo ammirando nella famosa soap opera Un posto al sole, dove, qui, Miriam Candurro veste i panni di Serena, moglie di Filippo Sartori. Entrata a far parte del cast tanti anni fa, è diventata pian piano uno dei personaggi di punta della serie. L’attrice, però, già prima di entrare nella famiglia della soap, è stata l’interprete di numerosi personaggi, e in tutti questi anni non si è mai fermata. Amata e seguita, su instagram riscontra un certo successo, e proprio qui, andando a curiosare è mersa una foto del passato: com’è cambiata la Candurro nel tempo.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Miriam Candurro, spunta lo scatto del passato: non sembra affatto cambiata

Attrice di punta della soap opera, seguitissima, Un posto al sole, Miriam Candurro ne ha fatta di strada. Ha esordito come attrice nel 2004, nel film Certi Bambini; in seguito, ha preso parte a varie fiction di successo, come E poi c’è Filippo, La Squadra, L’Inchiesta. E come dimenticare il suo ruolo in Capri. Il suo debutto in veste di Serena Cirillo, nella famosa serie Un posto al sole, arriva nel 2012. Oggi, Miriam non ha assolutamente bisogno di presentazioni, dato che è conosciutissima. Tanto apprezzata, e decisamente molto seguita, anche sui social lo è, e proprio qui, è emersa una foto del passato. Com’è possibile vedere in basso, si tratta di uno scatto di qualche anno fa, anzi, l’attrice, ha scritto tra gli hashtag ‘15 anni fa‘, mentre subito in basso: “Eppure a me, vi giuro, sembra passata solo una manciata di secondi“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᴍɪʀɪᴀᴍ ᴄᴀɴᴅᴜʀʀᴏ (@miriamcandurro)



E possiamo dirlo anche noi, dato che, sembra proprio che il tempo per la bella Candurro non sia mai passato. Osservando qualche foto di adesso, e mettendo a confronto le due immagini, sembra perfettamente la stessa, senza un minimo di accenno di un qualsiasi cambiamento. Era bellissima allora, e adesso, lo è ancora di più!