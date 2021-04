Paola Perego attraverso le sue storie instagram, parlanco con i suoi follower, ha rivelato qualcosa, l’indizio è chiaro: “Un nuovo progetto”, ecco cosa ha svelato.

E’ sicuramente una delle conduttrici più amate ed apprezzate della televisione italiana, Paola Perego è stata al timone di diversi programmi, sempre riscuotendo un certo apprezzamento. Ha iniziato la sua carriera quando era giovanissima, lavorando come modella. In seguito, si sono aperte per lei le porte del mondo dello spettacolo. Il suo talento non poteva passare inosservato, e così, pian piano, si è fatta conoscere ed apprezzare. Molto attiva, anche sui social è avvezza a condividere momenti con i suoi follower. Nelle ultime ore, parlando con le persone che la seguono, ha svelato, sembrerebbe, una fantastica novità: cosa ha rivelato.

Paola Perego, cosa ha svelato: “Nuovo progetto”, cosa bolle in pentola?

Ha iniziato la sua carriera da giovanissima, lavorando come modella, ed in seguito, Paola Perego è entrata pienamente nel mondo dello spettacolo. In questi anni, è stata al timone di diversi programmi; dal novembre 2020, è tornata in onda su Rai2, con il talk show Il Filo Rosso, una trasmissione che, ogni volta, ha ottenuto un buon riscontro da parte del pubblico. Attiva anche nel mondo social, la conduttrice, parlando con i suoi follower, sempre molto attivi e curiosi, ha risposto ad un commento, che le è stato posto: “Nuovo progetto”, e Paola ha risposto lanciando un indizio che non lascia spazio a dubbi ‘fuoco‘.

Ebbene, sembrerebbe proprio che la bella conduttrice sia impegnata in un nuovo progetto. I suoi follower hanno mostrato grande curiosità, infatti, anche prima, era stata posta una domanda simile. Ma esattamente, cosa bolle in pentola? Sicuramente, Paola Perego lo svelerà appena sarà il momento.