Ricky Martin stravolge il look: così come si è mostrato è difficile riconoscerlo

Ricky Martin è uno dei cantanti più famosi della scena musicale internazionale, oltre ad essere considerato il “Re del Pop Latino”. La sua carriera inizia molto presto nei Menudo, boy band latina, ma è da solo che raggiunge l’apice del successo. Tra le hit di maggior successo ricordiamo sicuramente (Un, dos, tres) Maria, Livin’ la vida loca, Vente pa ca e tanti altri ancora. Nel corso della sua carriera ha ricevuto tantissimi premi e riconoscimenti. Oltre alla carriera da cantante, Ricky ha intrapreso anche quella di attore, recitando nel 1999 in Giovani diavoli. È comparso anche in alcuni programmi televisivi e nel 2019 è sbarcato anche in Italia come direttore artistico di Amici di Maria De Filippi.

Ricky Martin stravolge il look: difficile riconoscerlo

Il cantante portoricano Ricky Martin è anche molto seguito sui social. Solo su Instagram, ad esempio, ha un seguito di quindici milioni di fan. Le sue foto sono sempre piene di like e anche le sue stories sono molto seguite. Proprio sul popolare social network qualche settimana fa l’artista ha pubblicato uno scatto che ha ‘sconvolto’ i suoi seguaci. Ricky ha infatti pubblicato una foto in cui mostra il suo ‘cambio look’. Il cantante portoricano appare con una barba abbastanza folta ma soprattutto biondo platino, o come si suol dire ‘ossigenata’.

La foto ha raggiunto più di quattocentomila like, segno che il suo cambio look è piaciuto ai fan, anche se così è difficile da riconoscere. Ricky Martin, però, ha dato una ‘svolta’ solo alla barba, colorandola ‘biondo platino’. Il colore dei capelli sembra rimasto lo stesso, ma non è da escludere qualche altro ‘colpo di testa’ in futuro. Martin ha conquistato i fan anche grazie alla sua personalità eccentrica e fuori dalle righe.