La splendida Roberta Giarrusso è un volto noto e amatissimo dello spettacolo italiano: ricordate in quale celebre serie tv ha debuttato la talentuosa attrice?

Bellissima, senza dubbio e talentuosa, come ha dimostrato lungo il corso della sua brillante carriera: ricordate in quale celebre serie tv ha debuttato la splendida Roberta Giarrusso? Originaria di Palermo, ha mosso i primi passi nel panorama artistico con la partecipazione a Miss Italia nel 2001. Parallelamente, inizia a lavorare come modella. Diplomatasi all’istituto tecnico industriale, l’abbiamo ammirata in una serie di produzioni amatissime e celebri format televisivi. Questa sera, 14 Aprile, la vedremo su Rai 1 con la messa in onda del film “Il Commissario Montalbano: Salvo Amato, Livia mia”. Forse non tutti lo ricordano, ma la bellissima interprete e conduttrice ha iniziato la sua carriera nell’ambito della recitazione prendendo parte ad una serie davvero amatissima e indimenticabile. Pronti a scoprire quale?

Roberta Giarrusso, la ricordate nella celebre e acclamata serie tv?

La splendida attrice ha partecipato, nel corso della sua incredibile carriera, a molti format amatissimi dal pubblico. Da “Don Matteo” a “Squadra Antimafia” per il piccolo schermo a “Universitari – Molti più che amici” per il cinema. Senza dimenticare la partecipazione a programmi come “Pechino Express” e “Tale e quale show”. Non solo bellissima, Roberta Giarrusso ha dimostrato di aver un talento vasto e indiscusso, capace di spaziare dalla recitazione alla conduzione. Il suo primissimo ruolo di attrice, però, è senza dubbio indimenticabile. Ricordate a quale celebre serie tv ha preso parte agli inizi della sua carriera? Ebbene, per aiutarvi vi diremo che indossava una divisa e sfoggiava un taglio di capelli corto e sbarazzino. Ricordate? Roberta Giarrusso ha interpretato la bellissima e coraggiosa Sonia in Carabinieri! Incredibile, vero?

Oggi, Roberta Giarrusso, oltre ad essere una talentuosa attrice è anche una splendida mamma. E voi, ricordavate di averla ammirata nell’amatissimo “Carabinieri” nel lontano 2003?