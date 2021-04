A Verissimo sabato 17 aprile ci sarà proprio lei: l’annuncio a sorpresa è appena arrivato, i fan esplodono di gioia!

Verissimo è pronto a tornare sabato prossimo, 17 aprile, con un nuovo appuntamento. La conduttrice del talk show Silvia Toffanin ogni settimana accoglie in studio ospiti famosi in Italia. Nell’ultima puntata andata in onda abbiamo visto Alice Campello, Luca Barbarossa, Pio e Amedeo ed alcuni protagonisti di Amici 20. Tommaso Stanzani, il giovane ballerino, ormai ex allievo della scuola di Maria de Filippi, ha raccontato la sua vita dopo esser stato eliminato. Arriva in studio la cantante che ha dovuto abbandonare il talent di Canale 5 lo scorso sabato sera, durante il serale: parliamo propri di lei, sarà intervistata da Silvia Toffanin.

Verissimo, annuncio a sorpresa: sabato 17 aprile ci sarà proprio lei come ospite

Verissimo in questo mercoledì pomeriggio ha lanciato il nome del primo ospite che sarà in studio sabato 17 aprile. Silvia Toffanin nel prossimo appuntamento con il suo talk show intervisterà l’ultima eliminata ad Amici, parliamo di Enula!

“Direttamente da Amici, sabato a Verissimo la meravigliosa voce di Enula” scrive il canale Instagram del programma. Ecco il post pubblicato pochi minuti fa:

Enula nell’ultima puntata andata in onda di Amici, nel serale del 10 aprile, è stata eliminata. Il suo nome è Enula Bareggi, è di Milano ed ha 22 anni. La cantante nel 2011 ha partecipato ad Io Canto e nel 2020 è arrivata tra i 60 finalisti ad AmaSanremo. E’ stata la scuola di Amici di Maria de Filippi che le ha aperto le porte del successo. La giovane, ormai ex allieva del talent, una volta uscita dalla scuola ha ringraziato con un post su Instagram Maria de Filippi, a Rudy Zerbi, suo insegnante, ed a tutto il ‘dietro le quinte’ di Amici. “Ci saranno tantissime cose nuove, rimanete connessi” ha svelato la giovane.