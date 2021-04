Amici 20, anticipazioni sabato 17 aprile: ballottaggio inaspettato, ecco chi è stato eliminato e dovrà lasciare il gioco definitivamente.

Manca poco ad una nuova puntata di Amici. Il talent show di Maria De Filippi è giunto alla ventesima edizione, che è entrata ormai nel vivo. Come sempre, anche quest’anno la fase finale della trasmissione si svolge nella puntate in prima serata. La prossima andrà in onda sabato sera, 17 aprile 2021, ma è stata registrata questa sera, giovedì 15 aprile. E, come sempre, sul web sono trapelate già le prime anticipazioni. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, continuate pure a leggere!

Amici, anticipazioni sabato 17 aprile: ballottaggio tra Martina e Deddy, chi lascia il programma?

Tra due giorni andrà in onda una nuova puntata del serale di Amici. Una puntata in cui, come sempre, i concorrenti si sfideranno tra sfide normali, comparate e guanti di sfida. La puntata che andrà in onda sabato sera è stata registrata stasera e sul web sono trapelate le prima anticipazioni. La prima, positiva, riguarda la ballerina Giulia Stabile, che ha vinto ancora una volta la prova Tim. Come sempre, le squadre si sono sfidate attraverso varie manches, che hanno portato ad un ballottaggio a tre: i tre concorrenti a rischio sono Tancredi, Deddy e Martina. A salvarsi per primo è stato Tancredi e, quindi, al ballottaggio finale sono andati Deddy e Martina. Come ogni sabato, l’annuncio verrà dato ai ragazzi in casetta ma, secondo indiscrezioni sul web, l’eliminata sarebbe la ballerina di latino. Chiariamo che, però, si tratta di rumors e nulla è sicuro al 100%. A quanto pare, però, come per la scorsa settimana, che ha visto l’uscita di Enula, anche questo sabato ci sarà una sola eliminazione.

Per scoprire tutti i dettagli della serata e chi sarà effettivamente l’eliminato ci toccherò sintonizzarci su Canale 5 sabato sera, a partire dalle ore 21 e 20 circa. E voi, per chi fate il tifo?