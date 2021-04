Spunta una foto di Angela Melillo, sul set de La Figlia di Elisa: ricordate quando ha recitato nella fiction?

E’ una delle naufraghe presenti a L’Isola dei famosi, Angela Melillo, entrata ad inizio reality, sta dimostrando grande abilità e una decisa costanza. Ha già dato modo di dimostrare di essere una vera combattente, dato che ha affrontato le prime sfide risultando anche la leader della settimana. Attrice, showgirl e ballerina italiana, è entrata a far parte del mondo dello spettacolo anni fa, e in tutti questi anni, ha sempre manifestato il suo pieno talento. La Melillo ha recitato in diverse fiction, e proprio a tal riguardo, abbiamo notato uno scatto che non può passare inosservato: ve la ricordate nella miniserie La Figlia di Elisa-Ritorno a Rivombrosa?

Angela Melillo, spunta lo scatto del passato: è presente nel cast de La Figlia di Elisa

L’isola dei famosi ha avuto inizio, la nuova edizione condotta da Ilary Blasi sta riscontrando un certo successo, dato che, come possiamo appurare, gli ascolti sono decisamente alti. I naufraghi sono giunti in Honduras, e hanno già avuto modo di manifestare pienamente le loro abilità, ma ovviamente, non sono mancati i momenti di forte malessere, dovuti, anche, alla mancanza di cibo. Ebbene, tra i concorrenti in gioco, spicca certamente Angela Melillo, attrice e showgirl amatissima dal pubblico. Amata ed apprezzata, anche su instagram riscontra un certo seguito, e proprio qui, andando indietro, è emerso uno scatto del passato indimenticabile. Nell’immagine è fotografata la bella Melillo, quando era sul set di La Figlia di Elisa-Ritorno a Rivombrosa. Ricordate quando ha recitato in tale fiction?

Ebbene sì, forse non tutti ricordano che Angela ha recitato nella miniserie, interpretando il ruolo della Principessa Luisa di Carignano, esattamente nel 2007. Com’è possibile vedere, è bellissima, e ovviamente, appare con qualche anno in meno. Ma confrontando qualche immagine di oggi, con quelle del passato, dobbiamo ammetterlo, è sempre più bella.