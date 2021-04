Come ogni giorno alle 14:45, anche oggi 15 aprile andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne: cosa potrebbe accadere?

La puntata di oggi, giovedì 15 aprile si preannuncia davvero intrigante: ieri abbiamo assistito, per quanto riguarda il trono classico ad un intenso confronto tra la tronista Samantha Curcio e i suoi due corteggiatori, soprattutto Bohdan, col quale la bella campana sembra essere parecchio in disaccordo su alcuni punti fondamentali. Inoltre, per Nicola Vivarelli c’è stata una new entry con la quale il giovane ha deciso di iniziare una conoscenza, non senza le consuete battute dello studio nei confronti di Gemma Galgani. A quanto pare, oggi 15 aprile la puntata dovrebbe incentrarsi di più su Massimiliano. Il giovane si trova sempre più combattuto tra le sue tre corteggiatrici, Eugenia, Vanessa e Federica e di recente non ha nascosto di trovarsi in un momento di profonda indecisione anche se con Eugenia e Vanessa sembra avere un rapporto un po’ più profondo al momento.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Anticipazioni Uomini e Donne giovedì 15 aprile: Tina ancora assente?

Ciò che certamente non passerà inosservata è l’assenza ancora una volta di Tina Cipollari: l’opinionista manca ormai dal 27 marzo scorso e non sono in pochi a chiedersi cosa ci sia dietro questa assenza così prolungata. Maria De Filippi, collegata con lei aveva chiesto ironicamente: “Ti hanno messa agli arresti domiciliari?”, ma dalla bionda opinionista nessuna non era arrivata nessuna risposta se non una risata. Sui social molti manifestano la sua mancanza chiedendole sul suo profilo quando tornerà in trasmissione.

Molti i rumors al riguardo in queste settimane, ma il mistero sull’assenza dello storico volto di Uomini e Donne è semre più fitto. Non resta che continuare a seguire le puntate del dating show di Canale 5 e scoprire cosa accadrà.