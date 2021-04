Arisa, con un post su instagram, ha svelato un annuncio incredibile: cosa accadrà a breve, i fan sono pazzi di gioia!

Quest’anno, è entrata a far parte della scuola di Amici di Maria de Filippi, divenendo la nuova insegnante di canto, in sostituzione di Stash dei The Koloros, che negli anni precedenti ha assunto questo ruolo. Arisa è reduce dal successo ottenuto al Festival di Sanremo, dove qui ha calcato il palco dell’Ariston, portando il brano Potevi fare di più, testo scritto da Gigi D’Alessio. La cantante, adesso, è impegnata nel talent show, per aiutare i ragazzi, in particolare i suoi allievi, a portare avanti il proprio sogno. Attiva anche sui social, Arisa ha pubblicato da qualche ora un post che ha già riscontrato una certa attenzione, dato che, la bella artista, ha fatto uno straordinario annuncio: cosa accadrà a breve.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Arisa, straordinario annuncio social: cosa accadrà a breve, fan pazzi di gioia

Arisa ha toccato in questi anni l’apice del successo, con la sua musica, che ha saputo portare avanti grazie a quella sua immensa e profonda voce, che non può fare altro che abbracciare fortemente chi l’ascolta. Siamo stati conquistati, a marzo, alla 71esima edizione del Festival di Sanremo dall’artista, dove qui, sul palco dell’Ariston, ha cantato il brano Potevi fare di più. Impegnata, quest’anno, nella scuola più spiata d’Italia, ovvero ad Amici, la cantante sta accompagnando gli allievi scelti, in questo percorso che sta per terminare. Infatti, il talent è, ormai, arrivato alla fase Serale. Arisa, attiva sui social, da qualche ora, ha pubblicato un post, in cui ha svelato un incredibile annuncio: siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Tenetevi pronti, perchè c’è una sorpresa per tutti i fan, ascoltatori dell’artista. Infatti, ha annunciato l’uscita di un suo nuovo singolo: “Ortica, In tutti i digital store dal 23 aprile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)



Il brano si intitola Ortica, e nel post, Arisa ha voluto manifestare il significato di tale testo: “Ortica è una canzone che parla d’amore, quello vero che quando finisce brucia. Quand’ero piccola una volta sono caduta in un cespuglio di ortiche…”. Un annuncio che è stato accompagnato dai numerosi messaggi dei suoi fan, pazzi di gioia.