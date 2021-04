Milly Carlucci ha commentato quanto accaduto poche ore fa sul canale Twitter di Ballando con le stelle: la conduttrice è furiosa. Ecco le sue parole.

Nelle ultime ore sta facendo chiacchierare non poco una gaffe del canale social di Ballando con le stelle. A quanto pare è spuntato sul profilo Twitter del noto programma televisivo un ‘retweet’ di un messaggio piuttosto volgare. Potrebbe trattarsi di un errore che però ha generato una vera e propria bufera sul web! Il contenuto del tweet è stato eliminato nel giro di pochi minuti dopo la pubblicazione ma, chiaramente, in tanti lo hanno visto. Milly Carlucci, la conduttrice del noto show di Rai Uno, ha rotto il silenzio e pochi minuti fa ha commentato l’accaduto su Twitter. La Carlucci è davvero furiosa: ecco le sue parole.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci furiosa: “Un fatto gravissimo ed intollerabile”, scoppia il caso

Cosa è successo sul canale social di Ballando con le stelle? Il programma, si presume per errore, ha fatto un ‘retweet’ che ha scatenato una vera e propria bufera sul web. Il messaggio è stato subito eliminato ma i più attenti hanno fatto a tempo per vederlo. Milly Carlucci, la conduttrice del programma, ha rotto subito il silenzio commentando l’accaduto. “Mi è stato segnalato che dall’account Ballando Rai è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso” sono le parole che si leggono sui social, scritte da Milly Carlucci.

La conduttrice Rai ha inoltre aggiunto che si tratta di un episodio estremamente gravo: “E’ un fatto gravissimo ed intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi” si legge sul suo profilo Twitter.

Cosa accadrà nelle prossime ore?