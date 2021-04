Andrà in onda domani, 16 Aprile, la quinta puntata di “Canzone segreta” il format che ha fatto innamorare il pubblico condotto da Serena Rossi: quali saranno gli ospiti della serata

Torna domani, 16 Aprile con la quinta puntata “Canzone segreta” il format condotto da Serena Rossi che ha fatto innamorare il pubblico: quali saranno gli ospiti della serata, tutti gli straordinari nomi. Ormai i telespettatori hanno imparato come funziona il meccanismo del programma e sanno bene quante emozioni sia in grado di regalare la poltrona bianca su cui i celebri volti si ritrovano a sedere. Un vero e proprio viaggio nei ricordi, nei sentimenti, accompagnati da alcuni dei brani più commoventi e amati del panorama artistico. Mancano ormai solo un paio di settimane alla fine, poi dovremo salutare la splendida Serena Rossi e questo bellissimo programma. Intanto, però, scopriamo i nomi degli ospiti di domani!

“Canzone segreta”: gli ospiti di domani, 16 Aprile

Non sono mancate emozioni straordinarie fin dalla prima messa in onda e “Canzone segreta” promette di continuare a stupire e commuovere i telespettatori. La bellissima Serena Rossi ha dimostrato di essere una straordinaria conduttrice in grado di accompagnare il pubblico con eleganza e dolcezza. Nel corso della serata di domani, 16 Aprile, volti amatissimi siederanno sulla ormai celebre poltrona bianca. Di chi si tratta? Iniziamo con l’iconica, bellissima e talentuosa Anna Valle! A seguire, vedremo un altro volto celebre della conduzione e della recitazione italiana, l’amatissimo Enrico Brignano, che ha appena debuttato con la seconda edizione di “Un’ora sola vi vorrei”. Ancora, vedremo ospite un’icona dell’interpretazione italiana, Giancarlo Giannini! Non finisce qui! Anche Massimo Ghini si cimenterà nel viaggio nei sentimenti, così come Valeria Fabrizi, amatissimo volto di “Che Dio ci aiuti!”. Un ventaglio di ospiti davvero straordinari, amatissimi e talentuosi dello spettacolo nostrano!

Adesso, non rimane che aspettare la messa in onda di domani, 16 Aprile, in prima serata. Pronti a tuffarvi in un viaggio emozionante con i protagonisti della quinta puntata di “Canzone segreta”?