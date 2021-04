Fedez attraverso le sue IG story ha lanciato uno spoiler che riguarda i prossimi ospiti di Muschio Selvaggio, il podcast che conduce insieme a Luis Sal. Incredibile sorpresa direttamente da LOL Chi ride è fuori!

Fedez è uno dei volti più noti in Italia. Ha avuto un successo enorme nelle ultime settimane alla conduzione, insieme a Mara Maionchi, di LOL Chi ride è fuori. Il game show targato Amazon Prime ha conquistato gli italiani grazie ai comici simpatici e divertenti che hanno preso parte al programma. Il noto rapper oltre ad esser stato uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2021, è il fondatore di un Podcast davvero simpatico. ‘Muschio selvaggio’ è il nome del progetto lanciato da Fedez e Luis Sal circa un anno fa. E’ dedicato a temi di cultura e società: per ogni puntata i conduttori scelgono ospiti diversi e propongono, ogni settimana, conversazioni su temi di attualità e cultura. Il programma è possibile ascoltarlo su Apple Podcasts. Fedez pochi minuti fa ha lanciato uno ‘spoilerino’, così lo chiama lui: ecco con chi sta registrando la nuova puntata del suo Muschio Selvaggio!

Leggi anche LOL Chi ride è fuori, clamoroso scherzo per Fedez: è successo durante le prove

Fedez lancia lo spoiler su ‘Muschio Selvaggio’: incredibile sorpresa, ecco chi c’è in studio

Il noto rapper Fedez ha lanciato uno spoiler sul suo canale Instagram riguardo la prossima puntata di Muschio Selvaggio. A grande sorpresa ma soprattutto richiesta vedremo al fianco di Fedez e Luis Sal, i conduttori del podcast, due comici che hanno conquistato gli italiani negli ultimi giorni. I protagonisti di LOL chi ride è fuori sono nello studio di Muschio Selvaggio in qualità di ospiti: non tutti i comici del game show, solo due. Parliamo di Pintus e Lillo! Le gag create in LOL Chi ride è fuori sono diventati virali e sicuramente ci sarà da ridere nel nuovo Podcast di Muschio Selvaggio!