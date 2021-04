Funerali Principe Filippo, la clamorosa decisione della regina Elisabetta: non era mai successo prima; ecco cosa accadrà.

Si terranno sabato 17 aprile alle 15 ( ora inglese) i funerali del Principe Filippo, scomparso all’età di 99 anni lo scorso 9 aprile: la cerimonia sarà trasmessa in diretta anche in Italia. Cerimonia alla quale potranno partecipare soltanto 30 persone, a causa delle misure restrittive del Covid. E proprio in occasione dei funerali del duca di Edimburgo accadrà qualcosa di inaspettato: sarà rotta una tradizione che andava avanti per secoli. Alla cerimoni nessun membro maschio della famiglia reale dovrà indossare l’uniforme militare: a deciderlo è stata la regina Elisabetta II. Scopriamo insieme il motivo di questa scelta della regina.

Funerali Principe Filippo, la decisione della regina Elisabetta: nessuno indosserà la divisa, ecco perché

La regina Elisabetta ha deciso: nessun uomo della famiglia reale indosserà la divisa in occasione dei funerali del Principe Filippo. Il motivo? Evitare di mettere in imbarazzo il nipote Harry e il figlio Andrea di York, che, per ragioni diverse, hanno perso il diritto ad indossarla. Harry per via dell’addio alla royal family è stato privato dei ruoli miliatari, mentre Andrea a causa dello scandalo del miliardario Jeffrey Epstein, nel quale è stato coinvolto, è stato “licenziato” dai doveri reali. Una scelta che non è passata affatto inosservata, visto che è stata interrotta una tradizione secolare: come riporta il Daily Mail, non era mai successo prima.

L’ultimo saluto al principe Filippo si terrà alle 15.00 ( le ore 16 in Italia), nella St. George Chapel al castello di Windsor. La cerimonia sarà breve, durerà circa 8 minuti e prima di questa ci sarà un breve corteo intimo, all’interno del castello. Fuori dal castello, la polizia sarà vigile per evitare intrusioni ed assembramenti. Come abbiamo anticipato, Harry sarà alla cerimonia, ma sarà solo: non ci sarà la moglie Megan Markle, che resterà a Los Angelese. Ci saranno invece William e la moglie Kate.