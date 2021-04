Durante la seconda puntata de Il Punto Z di ieri sera, Tommaso Zorzi rivela chi vorrebbe come vincitore de L’Isola dei Famosi.

E’ andata in onda ieri sera 14 aprile la seconda attesissima puntata de Il Punto Z su Mediaset Play. Ospiti questa volta del salotto di Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini. L’intervista con l’ex compagno d’avventura al GF Vip ha regalato momenti davvero divertenti. Per l’occasione, i due hanno scelto lo stesso outfit della famosa puntata del GF in cui Oppini abbandonò il gioco. Complici e affiatatissimi, i due ex gieffini hanno sviscerato tanti argomenti e affrontato tanti argomenti tra battute e risate.

Il Punto Z, Tommaso Zorzi lo ha rivelato: chi vedrebbe come vincitore ideale de L’Isola dei Famosi

Come sono abituati a fare da quando si conoscono, Francesco e Tommaso sono sempre uno la spalla dell’altro e uno dei momenti più interessanti della puntata è stato sicuramente quello in cui si sono invertiti i loro ruoli. Il figlio della Parietti ha infatti preso in mano le redini dell’intervista ed ha cominciato a rivolgere delle domande all’amico sull’esperienza al GF Vip e sulla sua attuale avventura a L’Isola dei Famosi. A Tommaso è stato chiesto quale vippone avrebbe potuto vincere la quinta edizione del GF Vip e l’influencer milanese ha risposto senza pensarci troppo Stefania Orlando. Ma non è stata l’unica rivelazione della serata: Zorzi ha anche dichiarato chi tra gli attuali naufraghi de L’Isola vorrebbe vedere vincere. Secondo il giovane opinionista, la vincitrice ideale sarebbe Valentina Persia. Di certo, non gli si può dare torto: la Persia è sicuramente una concorrente ideale per il reality honduregno, forte, grintosa, coraggiosa e dinamica, sta mostrando un carattere davvero adatto ad un’esperienza del genere.

E voi, siete d’accordo con Tommaso? Continuate a seguire L’Isola dei Famosi stasera su Canale 5!