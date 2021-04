E’ appena arrivato l’annuncio ufficiale dal canale social del programma: L’Isola dei Famosi attraverso Instagram ha dato la notizia sul televoto di stasera!

Mancano poche ore al nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi. Questa sera di giovedì 15 aprile in prima serata su Canale 5 torna il reality condotto da Ilary Blasi. C’è una novità che riguarda la puntata che andrà in onda stasera. La conduttrice, gli opinionisti ed il resto dei protagonisti di questa edizione non saranno in diretta: la puntata di stasera sarà registrata qualche ora prima. Il motivo è lo stesso per il quale l’Isola non è andata in onda lo scorso giovedì: la palapa e la spiaggia dove si svolge il reality è la stessa per Supervivientes, il format spagnolo. Pertanto in queste ore si starebbe registrando la puntata de l’Isola dei Famosi che andrà in onda in prima serata. Cosa accadrà dunque con il televoto? L’annuncio è appena arrivato!

Isola dei Famosi, ora è ufficiale: l’annuncio appena arrivato sui social

Solitamente è la conduttrice, Ilary Blasi, a chiudere il televoto in diretta durante ogni puntata de l’Isola dei Famosi. Per questa sera si fa un’eccezione. Il canale social del programma ha appena annunciato ufficialmente che il televoto è chiuso! A quanto pare in queste ore stanno registrando il programma che andrà in onda questa sera di giovedì 15 aprile. Chi dunque tra Fariba Tehrani, Valentina Persia e Roberto Ciufoli è stato eliminato?

Questo l’annuncio ufficiale del programma:

La decisione di registrare la puntata è dovuta alla concomitanza con Supervivientes, la versione spagnola del programma. Scopriremo dunque tra poche ore cosa sta accadendo questo pomeriggio durante la registrazione di un nuovo appuntamento, il secondo della settimana. Sorprese e colpi di scena, siamo sicuri, non mancheranno!