Isola dei famosi, Brando Giorgi abbandona il gioco: è stato annunciato in puntata, dopo che in settimana ha lasciato la playa per accertamenti.

L’Isola dei famosi ha avuto inizio esattamente il 15 marzo, e in queste puntate andate in onda, abbiamo visto non solo l’eliminazione dei primi naufraghi, che hanno lasciato L’Honduras, ma anche di nuovi ingressi, e a quanto pare, dovrebbero arrivare ancora altri concorrenti. La conduttrice, Ilary Blasi, sta conquistando il pubblico con la sua schietta personalità, sempre pronta a dire la sua, senza peli sulla lingua. Ed è proprio per questo suo esuberante ed energico temperamento che risulta essere una delle presentatrici più amate. Questa sera, giovedì 15 aprile , una nuova puntata è iniziata, dopo l’ingresso di Ilary, si sono aperte le danze. Purtroppo, appena è iniziata la puntata, è stata data una brutta notizia: Brando Giorgi abbandona il gioco: il motivo .

Isola dei famosi, Brando Giorgi abbandona il gioco: l’annuncio in puntata

Una nuova puntata de L’isola dei famosi ha avuto inizio da poco più di qualche minuto, e già c’è stato il primo colpo di scena. Come sappiamo, nei giorni scorsi, Brando Giorgi ha dovuto lasciare la playa per sottoporsi ad accertamenti. Purtroppo, è giunta una notizia che nessuno si aspettava, il naufrago abbandona il gioco.

Massimiliano Rosolino, dopo che che la conduttrice ha chiesto cose fosse accaduto, non ha dato una risposta precisa, ma ha solo affermato che l’uomo, tornerà in Italia, per sottoporsi ad ulteriori controlli. Al momento, non sappiamo quali siano le condizioni dell’attore. Sappiamo, l’uomo si era allontanato dagli altri compagni di avventura nei giorni scorsi, lasciando la playa, per essere sottoposto a vari accertamenti, ma nulla è trapelato in più.