Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ha dovuto abbandonare momentaneamente Playa Esperanza per degli accertamenti medici: ecco cosa è successo.

Proprio nella giornata di ieri, 14 aprile, nel daytime de l’Isola dei Famosi andato in onda nel pomeriggio abbiamo assistito all’allontanamento di Brando Giorgi dai suoi compagni. Il naufrago del reality ha dovuto lasciare la spiaggia per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. Non sappiamo quando farà ritorno ma nel daytime di oggi, giovedì 15 aprile, abbiamo assistito al saluto di un altro naufrago. Anche Elisa Isoardi ha dovuto abbandonare momentaneamente l’Isola per fare degli accertamenti medici. Cosa è successo alla naufraga, nota conduttrice televisiva?

Isola dei Famosi, Elisa Isoardi lascia Playa Esperanza per accertamenti medici: cosa è successo

Nel daytime de l’Isola dei Famosi andato in onda questo pomeriggio di giovedì 15 aprile abbiamo assistito ad un piccolo incidente accaduto durante l’accensione del fuoco. Mentre provava ad accendere la fiamma, Elisa ha accusato un fastidio all’occhio. Poco dopo, è comparsa la scritta ‘Elisa Isoardi deve lasciare Playa Esperanza per degli accertamenti medici’. Abbiamo visto la naufraga salire su una barca e poco dopo allontanarsi.

Sarà stato l’incidente vicino il fuoco a provocare qualche problema alla salute di Elisa Isoardi? Non abbiamo ulteriori informazioni, le scopriremo forse nella puntata in onda questa sera? In prima serata su Canale 5 torna con il secondo appuntamento settimanale l’Isola dei Famosi.

Anticipazioni 15 aprile

Come in molti sapranno, vista la concomitanza con Supervivientes, L’Isola dei Famosi questa sera non sarà in diretta. Si sta registrando in queste ore la puntata che andrà in onda in prima serata su Canale 5 in questo giovedì 15 aprile. E’ stato annunciato infatti attraverso i canali social del programma pochi minuti fa che il televoto è stato chiuso. Scopriremo questa sera cosa sta accadendo proprio ora all’Isola! Chi sarà eliminato? Ma soprattutto, ci saranno nuovi ingressi? Il countdown è già partito.