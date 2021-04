L’Isola dei Famosi, anticipazioni 15 aprile: accadrà per la prima volta in questa edizione; cosa vedremo stasera.

Tutto pronto per una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Il reality show ambientato in Honduras è entrato ormai nel vivo: la fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e le discussioni tra i naufraghi sono all’ordine del giorno. Ma cosa accadrà nella puntata in onda questa sera su Canale 5? Cerchiamo di scoprirlo! La principale novità e che, questa sera, giovedì 15 aprile, Ilary Blasi e company non saranno in diretta. Proprio così: la puntata sarà trasmessa regolarmente in prima serata su Canale 5, ma sarà registrata qualche ora prima. Il motivo? È lo stesso per il quale l’Isola non è andata in onda lo scorso giovedì, ovvero l’inizio di Supervivientes, l’edizione spagnola del reality. La palapa e la spiaggia è la stessa per entrambi i reality, durante la diretta e, per questo motivo, l’Isola dei famosi si registrerà nel pomeriggio. Ma ecco cosa potrebbe accadere.

L’Isola dei Famosi, anticipazioni 15 aprile: la puntata è registrata, come funziona il televoto?

La puntata che vedremo questa sera sarà quindi registrata diverse ore prima. Cosa accadrà, quindi, con il televoto? Ebbene, come anticipato anche da Ilary Blasi nel corso della puntata di lunedì, il televoto sarà chiuso oggi pomeriggio: l’annuncio della chiusura sarà dato da Massimiliano Rosolino, nella puntata del daytime in onda oggi intorno alle 16 e e 30. Il verdetto sarà comunicato ovviamente durante la puntata di questa sera: chi tra Fariba Tehrani, Valentina Persia e Roberto Ciufoli sarà eliminato? E soprattutto, l’eliminato sceglierà di continuare la sua avventura a Playa Esperanza o tornerà a casa?

Queste e tante altre emozioni, questa sera, all’Isola dei famosi. Non mancheranno prova ricompensa, prova leader e, ovviamente, le tanto temute nomination. In arrivo sull’Isola anche diversi nuovi concorrenti, ma non è ancora noto quando entreranno a far parte del gruppo. Magari qualcuno entrerà già questa sera! Stay tuned!