Immensa solidarietà per la giovane Malika, la ragazza cacciata di casa dai genitori perchè lesbica: il traguardo raggiunto nella raccolta fondi è commovente!

In poche ore la raccolta fondi aperta per Malika ha superato i 100 mila euro. La giovane non ha più una casa e neanche dei vestiti: è stata cacciata dalla sua famiglia perchè gay. Veronica Ruggeri de Le Iene ha raccontato la storia di Marika che dopo il suo coming out è stata messa alla porta. Si trova ospite dalla fidanzata o dalle amiche: dopo aver comunicato ai genitori di amare una ragazza, questi non l’hanno più ‘accettata’. Attraverso Le Iene Malika ha potuto raccontare la sua storia che ha commosso milioni di italiani che in queste ore stanno mostrando piena solidarietà alla giovane. La raccolta fondi aperta su Go Fund Meha raggiunto un traguardo davvero inimmaginabile: ecco i dati delle ultime ore.

Malika, la raccolta fondi supera i 100mila euro: immensa solidarietà per la ragazza

La raccolta fondi aperta su GoFundMe per Malika ha raggiunto quota 122.586 mila euro, negli ultimi minuti. L’immensa solidarietà dimostrata dagli italiani che hanno seguito la sua storia fa commuovere. Il traguardo raggiunto vince su tutti i preconcetti, sulla discriminazione, sul razzismo e su tanti altri temi che vanno combattuti.

Malika con un video pubblicato da Le Iene ha ringraziato tutti coloro che in queste ore stanno dimostrando affetto e solidarietà nei suoi confronti. “Grazie per la vostra generosità. Una parte di quanto raccolto la darò in beneficenza” sono le parole di Malika. E’ proprio il programma, grazie a Veronica Ruggeri, che ha fatto scoprire a tutti la storia della giovane. E’ stata cacciata di casa dai genitori dopo aver confessato di amare un’altra ragazza. La storia ha commosso ed appassionato milioni di persone, compresi artisti e personaggi noti dello spettacolo italiano.