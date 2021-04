Malika, raccolti 100mila euro per lei: ha appena comunicato cosa ne farà

Malika, raccolti 100mila euro per lei attraverso la piattaforma Gofundme: la 22 enne ha appena comunicato cosa ne farà.

Una storia che ha toccato il cuore di tutti, quella della giovane Malika Chalhy, la ventiduenne di Castelfiorentino cacciata di casa dai suoi genitori perché omosessuale. La giovane donna è stata messa alla porta dalla sua famiglia dopo aver rivelato di avere una relazione con un’altra ragazza. Da alcuni mesi, la ragazza vive un vero e proprio incubo: cacciata di casa improvvisamente, Malika non ha potuto recuperare neanche le sue cose e i suoi vestiti. Per mesi ha sofferto in silenzio, fin quando Fanpage non ha pubblicato la sua storia: da lì, è scattata una vera e propria gara di solidarietà nei confronti della giovane Malika. Per la quale, grazie ad una raccolta aperta dalla cugina su GoFundMe, sono stati raccolti 100 mila euro. Ecco cosa ne farà.

Malika, raccolti 100mila euro per lei: “Aiuterò chi si trova in difficoltà”

Dal mondo della tv al mondo della musica, dalla politica fino al mondo dello sport: in tantissimi hanno mostrato tutta la loro solidarietà a Malika, dopo quello che le è accaduto. Sul web, sono davvero innumerevoli i personaggi famosi che hanno dedicato un post o un messaggio alla 22 enne, facendole sentire tutto l’affetto possibile. Ma non è tutto: per Malika è arrivato anche un aiuto concreto. Attraverso la piattaforma GofundMe, una cugina della giovane ragazza, ad inizio aprile, aveva aperto una raccolta per aiutare Malika: in particolare, per pagare lo psicologo che la sta seguendo e le spese legali. Ebbene, la raccolta ha raggiunto quota 100mila euro. Un’emozione grande per Malika, che, come riporta La Repubblica, ci tiene a precisare: “Dico grazie, ma voglio assicurare che non li terrò tutti per me, sto pensando di fare delle piccole donazioni ad alcune associazioni, anche di ospedali pediatrici, insomma di aiutare altri che si trovano in difficoltà“.

Ieri sera, in seconda serata, Malika ha raccontato la sua storia al Maurizio Costanzo Show, dove ha potuto contare sull’appoggio e la solidarietà di tutti gli ospiti in studio.