Era ossessionato da Mario Balotelli, credendo ad un tradimento della fidanzata, la picchiava: chiesti 13 anni.

L’uomo aveva una forte ossessione per Mario Balotelli, tanto da credere che la sua fidanzata, potesse avere con il calciatore una relazione sentimentale. La ragazza, amica dell’attaccante, subiva dal suo compagno botte, durante i litigi che tra i due avevano inizio, e scenate di gelosie. IL 30enne è finito sotto processo, davanti al Tribunale di Brescia, e adesso rischia 13 anni.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Picchiava la compagna, convinto la tradisse con Mario Balotelli: quanto rischia l’uomo

Un episodio che sicuramente non è il solo, dato che, ad oggi, tali violenze sembrano essere all’ordine del giorno. Purtroppo, un uomo, 30enne, di Brescia, picchiava la fidanzata convinto che lei lo tradisse con Mario Balotelli, suo amico. Un’ossessione che l’ha portato ad assumere un atteggiamento violento ed aggressivo, fino a maltrattarla. La donna, madre di due bambini, 31enne, subiva, durante litigi eccessivi, e forti scenate di gelosie, i maltrattamenti del compagno. L’uomo, sotto processo, al Tribunale di Brescia, è accusato di lesioni, violenze sessuali, e maltrattamenti. Il pm ha chiesto 13 anni di carcere dopo che in passato, era stato già accusato di maltrattamenti ad una precedente fidanzata.

In questa vicenda, era intervenuto anche Mario Balotelli, che aveva difeso la ragazza, ed anzi, aveva affrontato l’uomo, in un locale bresciano, per intimarlo di lasciare in pace la sua amica. Purtroppo, questo, non si tratta di un episodio singolo, dato che, al giorno d’oggi, sono molte le donne che subiscono violenza dai proprio compagni.

Al momento, è in corso il processo. Come abbiamo anticipato, il pm ha chiesto 13 anni di carcere per l’uomo, aggressore della donna.