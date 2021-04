Funerali del Principe Filippo, adesso è proprio ufficiale: Meghan Markel non ci sarà alla celebrazione.

Il 9 aprile scorso è stata annunciata la notizia della morte del Principe Filippo, arrivata improvvisamente. La scomparsa del marito della Regina Elisabetta ha lasciato tutti scossi, e ha destato grande attenzione in tutto il mondo. Sono state ore complicate, e negli ultimi giorni sono state diverse le voci che parlavano di presenze ed assenze al funerale del duca di Edimburgo. Buckingham Palace ha annunciato l’elenco completo delle persone che parteciperanno, e a quanto pare, a mancare sarà proprio Meghan Markle.

Principe Filippo, l’elenco delle persone che ci saranno al funerale: Meghan Markle assente

Il 17 aprile sarà svolto il funerale del Principe Filippo, scomparso nella giornata del 9; nelle precedenti settimane, l’uomo era stato ricoverato, per poi tornare a casa. La notizia della sua scomparsa ha lasciato il mondo intero con il fiato sospeso. In questi ultimi giorni, si è più volte parlato di come la celebrazione sarà svolta, e chi sarà presente. Buckingham Palace ha annunciato l’elenco completo delle trenta persone che parteciperanno alla celebrazione del funerale del duca di Edimburgo. Ebbene, a quanto pare, come si legge dalla lista, Meghan Markel non ci sarà. Il nome della moglie del principe Harry, infatti, non compare nell’elenco.

Questa è soltanto l’ufficialità ad una voce che già nelle ore precedenti era sobbalzata all’attenzione di tutti. Al momento, non è chiaro il motivo di questa assenza, ma molte sono le indiscrezioni che circolano intorno a questa non presenza. I funerali del Principe Filippo si svolgeranno, come ormai è noto, questo sabato, 17 aprile, nella cappella di San Giorgio a Winsor, con solo trenta persone presenti. Si potrà seguire la celebrazione, in diretta, su Sky, con i vari collegamenti da Londra.