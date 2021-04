Principe Filippo, i funerali sabato 17 aprile: come e dove seguirli in diretta; le ultime indiscrezioni.

Si terranno sabato 17 aprile i funerali del Principe Filippo, duca di Edimburgo, scomparso a 99 anni lo scorso 9 aprile. La cerimonia si terrà nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor. Come e dove seguirli? Ebbene, i funerali del principe andranno in onda in diretta anche in Italia. Per quanto riguarda Sky, sarà Sky Tg 24 a seguire la cerimonia, con una diretta dalle ore 15 e 30 alle ore 17.00. Come anticipa TV Blog, però, anche la Rai trasmetterà i funerali in diretta. Ecco dove e come seguirli.

Principe Filippo, i funerali sabato 17 aprile: la cerimonia sarà trasmessa su Rai 1 ad Italia Sì

Secondo quanto anticipato da TV Blog, i funerali del Principe Filippo saranno trasmessi in diretta anche su Rai 1. Per l’occasione, infatti, la trasmissione Italia Sì di Marco Liorni anticiperà la messa in onda e andrà in onda alle ore 15 e 45, proprio per seguire in diretta la cerimonia. L’ultimo saluto al duca di Edimburgo si terrà infatti alle 15.00, orario inglese, che corrispondono alle nostre 16.00 Che, oltre a Sky, dovrebbe essere trasmessa anche da Rai News 24.

Causa Covid, alle cerimonia potranno partecipare soltanto 30 persone, che dovranno indossare mascherine e rispettare le distanze di sicurezza. Ci saranno la regina Elisabetta, Carlo e la moglie Camilla, il principe William e Kate; ci sarà Harry ma non la moglie Megan Markle, che resterà a Los Angeles.

Prima della cerimonia si terrà un breve corteo, non pubblico, ma all’interno dei confini del castello, intorno al quale ci sarà la polizia per evitare intrusioni o assembramenti. Sarà un funerale breve, così come avrebbe voluto il principe: il sermone dell’officiante dovrebbe durare all’incirca otto minuti.

La bara sarà disposta in una Range Rover Defender, sempre secondo la volontà del principe Filippo, grande appassionato della casa automobilistica. Il principe sarà sepolto all’interno della Royal Vault, nella cappella di San Giorgio.