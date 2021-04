L’allievo di Amici, Sangiovanni, ha un’amicizia speciale con una famosa cantante: ecco di chi si tratta e come si sono conosciuti

Sangiovanni è uno degli allievi della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Il cantante è anche uno dei papabili vincitori. Egli, infatti, è il candidato principale per la vittoria nella categoria canto, mentre per la vittoria finale dovrà vedersela con la ballerina Giulia Stabile. Proprio con quest’ultima, durante l’esperienza nel talent show è nata una bellissima storia d’amore. I fan della coppia stravedono per loro e sognano di vederli sul gradino più alto del podio. Il cantante ha già pubblicato diversi inediti, tra i quali il brano Lady è già stato certificato disco di platino. Un traguardo meraviglioso per l’allievo di Amici.

Sangiovanni, l’amicizia speciale con una cantante famosa

L’allievo di Amici 20, Sangiovanni, ha un’amicizia speciale con una famosa cantante. Si tratta di Madame, artista emergente del panorama artistico italiano. I genitori del cantante del talent show hanno raccontato al settimanale Di Più com’è nata l’amicizia tra il figlio e Madame: “Qui dalle nostre parti, Giovanni ha conosciuto Madame. È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

Prima di incontrare la Sugar, casa discografica di Caterina Caselli, Sangiovanni ha trascorso un periodo veramente buio: “Era distrutto, si chiudeva la porta alle spalle e faceva esplodere tutta la rabbia che aveva dentro. Erano momenti di urla, di dolore, di pianto disperato. Era una sofferenza vederlo tirare pugni al muro, ai mobili, tormentarsi nel raccontarci che fuori dalle mura di casa non si sentiva amato, capito accettato”. Il cantante ha trovato poi il modo per emergere, riversando tutta la sua frustrazione nella scrittura. L’amica Madame l’ha presentato alla casa discografica di Caterina Caselli e da quel momento la sua carriera è stata in ascesa.