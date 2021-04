Serena Iansiti, nel cast di Un passo dal cielo 6, è da due anni felicemente in coppia e attende il primo figlio: conoscete il suo compagno?

In queste settimane la stiamo vedendo recitare nell’avvincente fiction di Rai 1 “Un passo dal cielo 6”, ma Serena Iansiti è un’attrice dalla lunga carriera. Impossibile non ricordarla nelle serie tv più famose come “Il commissario Ricciardi” o “I Bastardi di Pizzofalcone”, “Squadra Antimafia 4 – Palermo oggi”, “Le tre rose di Eva 3”. La trentacinquenne di origine napoletana cresciuta a Latina, ha debuttato nella soap di Canale 5 Centovetrine nel 2007 e da allora non si è mai fermata dando prova di essere uno dei migliori talenti del panorama artistico italiano. Molto riservata sulla sua vita personale, Serena ha un compagno dal quale attende il primo figlio. Ma avete mai visto Ferran Paredes Rubio? Sapete che lavoro fa e di dov’è originario?

Serena Iansiti, chi è il suo compagno: curiosità sul futuro padre di suo figlio

Da due anni Serena Iansiti è felice insieme al compagno che a breve le darà il primo figlio. Come ha rivelato l’attrice in un’intervista al settimanale Confidenze, i due sono stati prima amici e la loro conoscenza risale a diversi anni prima. Insieme frequentavano il Centro sperimentale di Cinematografia: lei infatti ha studiato lì per diventare attrice, ma lui non è un attore. Ferran Paredes Rubio è infatti diventato direttore della fotografia e oggi lavora nell’agenzia Reuters. Prima di arrivare a Roma, ha vissuto a Barcellona, sua città natale. Conosciuto anche in Spagna, in Italia ha lavorato al film Indivisibili, ottenendo la nomination ai David di Donatello. Proprio con il regista del film, Edoardo De Angelis, ha collaborato anche a “Il vizio della speranza”. Nel suo curriculum anche Il Sindaco Del Rione Sanità, di cui è stato direttore della fotografia nel 2019.

Al suo attivo anche un’altra collaborazione molto prestigiosa: il videoclip del brano Io Sì (Seen) di Laura Pausini, grazie al quale la celeberrima cantante ha vinto un Golden Globe.