Il cantautore Ultimo per il secondo anno consecutivo è costretto a spostare il suo Tour negli Stadi 2021: ecco le sue parole ricche di rabbia e tristezza.

Sono molti gli artisti che stanno soffrendo l’emergenza Coronavirus. Tra questi c’è il cantante Ultimo che per il secondo anno consecutivo dovrà rinunciare al suo tour negli Stadi. E’ stato il vincitore del Festival di Sanremo Nuove Proposte nel 2018 ed è arrivato secondo l’anno successivo tra i Big: Niccolò Moriconi ha conquistato tutti ed oggi è una delle voci più ascoltate d’Italia. Causa Covid, anche quest’anno, 2021, non saranno concessi eventi al vivo visto il grosso rischio contagio. Le condizioni riguardo l’emergenza sanitaria risultano essere ancora complesse e pertanto bisognerà aspettare ancora per la musica dal vivo. Ecco le parole di Ultimo.

Ultimo: “Sono il primo a soffrire”, spiacevole annuncio sul tour 2021

Il noto cantautore Niccolò Moriconi, conosciuto da tutti come Ultimo, con un IG story ha comunicato che il suo tour non ci sarà questa estate, per il secondo anno consecutivo. Con rabbia e tristezza il giovane ha dato l’annuncio ai suoi fan con queste parole:

“Sono 2 anni che sogno sto benedetto tour e ricevo ogni giorno i vostri messaggi in cui cercate giustamente notizie riguardanti i vostri biglietti. Mi spiace molto e credetemi sono il primo a soffrire per tutto ciò. Io se si potesse, salirei sul palco tra 5 minuti e suonerei in tutti i 15 Stadi senza fermarmi tra l’uno e l’altro. Purtroppo non sarà così. Spostiamo le date al 2022 ed i vostri biglietti rimangono validi per quelle date che a breve verranno comunicate. Vi voglio bene, mi mancate”.

Sul portale dell’ANSA si legge inoltre che per i possessori di biglietti di una delle date è previsto uno sconto del 50% sul prezzo di ‘Buongiorno Vita – L’evento’, l’appuntamento in streaming su LiveNow previsto per il 22 aprile alle ore 21.