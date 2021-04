Achille Lauro, annuncio choc: fan tristi, le sue parole

Il famoso cantante Achille Lauro sorprende i fan con un annuncio choc: di seguito vi riportiamo le sue parole

Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, è uno dei cantanti più apprezzati del panorama artistico italiano, nonché uno degli artisti emergenti del nostro paese. Dopo una lunga gavetta fatta di hip hop, raggiunge il successo durante la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo con Rolls Royce, ma soprattutto nell’edizione successiva con il brano Me ne frego e i suoi immancabili colpi di scena. Durante la settantesima edizione del Festival, infatti, ha fatto parlare di sé per i capi indossati che rappresentavano un personaggio della storia: dalla tutina aderente che richiama il dipinto di San Francesco di Giotto all’abito regale con parrucca e perle in viso in riferimento alla Regina Elisabetta I d’Inghilterra, fino all’omaggio a David Bowie.

L’anno dopo viene scelto dal direttore artistico Amadeus come ospite speciale della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. In quest’occasione, Lauro ha omaggiato nell’ordine: il glam rock esibendosi con l’inedito Solo noi, il Rock and roll con Bam Bam Twist (omaggio a Mina), il pop sulle note di Penelope insieme a Emma Marrone, il punk rock con Me ne frego e Rolls Royce, e infine la musica classica con C’est la vie.

Achille Lauro, annuncio choc: le sue parole

È uscito oggi l’ultimo lavoro dell’artista veronese intitolato “Lauro“. Il cantautore, però, ha sorpresa i fan con un annuncio choc. Nell’intervista rilasciata a TgCom24, infatti, ha dichiarato: “La mia musica è legata visceralmente alla vita, io scrivo ciò che vivo e adesso è arrivato il momento di prendermi una pausa, ho bisogno di vivere”. Il cantante dunque pare abbia intenzione di lasciare momentaneamente la musica e vivere nuove esperienze: “Voglio diventare il Signor Nessuno, andarmene in giro con lo zaino in spalla senza una meta, magari per un anno intero, vedere nuovi posti, conoscere nuova gente, fare progetti…”.

Le parole di Achille Lauro saranno accolte sicuramente con tristezza dai suoi fan. Come faranno per un anno senza il loro artista preferito? Come ha detto lo stesso Lauro, però, con il suo ultimo album si chiude un cerchio. Adesso è tempo di ripartire, o meglio, fermarsi per poi ripartire. Noi nel frattempo attendiamo, perchè non si può fare a meno di Lauro.