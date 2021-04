L’ex amatissima cantante di Amici ha annunciato un’incredibile novità in arrivo: finalmente la notizia tanto attesa, di che cosa si tratta.

Diciamoci la verità: Amici è uno dei più grandi talent che ci offre la televisione italiana. In onda, ormai, da circa vent’anni, il programma di Maria De Filippi “sforna”, edizione dopo edizioni, dei talenti davvero incredibili. A partire, quindi, da Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Fino ad Elena D’Amario, Enrico Nigiotti, Stefano De Martino e tantissimi altri. Tra questi, senza alcun dubbio, vi ricorderete di questa famosissima cantante. Entrata a far parte della scuola più spiata d’Italia nel corso della diciannovesima edizione, la giovanissima ha saputo conquistare un successo davvero incredibile.

La giovanissima e famosissima cantante, come dicevamo, è riuscita a cavalcare la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Amatissima ed affermatissima anche sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, ha annunciato una splendida novità in arrivo. Di che cosa parliamo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Amici, l’ex cantante svela un grandiosa novità in arrivo: che gioia!

Dopo lo splendido annuncio a sorpresa di Elena D’Amario di qualche ora fa, arriva un’altra grandiosa novità in casa “Amici”. Pochissimo tempo fa, l’ex amatissima e famosissima cantante del talent ha annunciato una novità davvero grandiosa in arrivo. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha reso entusiasti e felici tutto il loro pubblico.

Di cosa stiamo parlando esattamente? E, soprattutto, di chi parliamo? Procediamo con ordine. Ricordate la bellissima e talentuosa Giulia Molino. Appena uscita da Amici, la ragazza non ha mai smesso di perseguire le sue passioni. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, ha annunciato ai suoi sostenitori una vera e propria notizia tanto attesa. A cosa facciamo riferimento? Guardate un po’ qui!

Ecco, si: facciamo riferimento proprio a questo. Pochissime ore fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, Giulia Molino ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo. Dal titolo “Napules”, dedicato alla sua città del cuore, la giovanissima ha aggiornato i suoi sostenitori dell’uscita del suo nuovo capolavoro. Quando? Non ci resta che restare sintonizzati!