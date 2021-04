Ecco gli ascolti tv della serata di giovedì 15 aprile: i dati auditel rivelano che la serata la vince Un passo dal cielo 6 – I guardiani con oltre 4 milioni di telespettatori.

Giovedì 15 aprile 2021 milioni di italiani sono stati incollati alla televisione per seguire gli interessanti programmi andati in onda. Su Rai Uno ieri è andato in onda Un passo dal cielo 6 – I guardiani: la fiction sta appassionando milioni di italiani con la sua storia avvincente. Su Rai Due Anni 20 ha offerto al pubblico servizi, reportage, storie ed interviste su temi di attualità politica, economica e sociale. L’Isola dei Famosi su Canale 5 ha regalato intrattenimento tra prove, giochi e scontri. Su Rai 3 è andato in onda Il professore cambia scuola mentre su Rete 4 Dritto e Rovescio. Italia 1 ha offerto ai telespettatori il film La fredda luce del giorno. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv nella serata di giovedì 15 aprile? Ecco i dati auditel della serata.

Ascolti tv giovedì 15 aprile: vince Rai Uno con oltre 4 milioni di spettatori, cala l’Isola

E’ Tv Blog a rendere pubblici i dati auditel della serata televisiva di giovedì 15 aprile 2021. I telespettatori ieri hanno avuto ampia scelta: tra programmi d’intrattenimento, d’informazione, tra fiction e film, cosa avranno scelto? I dati rivelano che 4.913.000 telespettatori, share 20.8%, hanno guardato la serie Un passo dal cielo 6 su Rai Uno. Un ottimo record per la fiction che si posiziona così al primo posto della classifica ascolti.

Dopo c’è l’Isola dei Famosi che ha registrato 2.942.000 telespettatori con lo share del 17.1%: la puntata in differita non ha raggiunto i soliti risultati sugli ascolti. Su Rai 2 Anni 20 ha registrato 414.000 telespettatori, share 1.7%, mentre Il professore cambia scuola su Rai Tre ha totalizzato 1.301.000 telespettatori con share 5.1%.

Italia 1 ha tenuto incollati ben 1416000 telespettatori con il suo La fredda luce del giorno, share 5.5 %. Rete 4 con Dritto e rovescioha registrato 1.071.000 telespettatori, share 5.7%