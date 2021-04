Beatrice Marchetti, chi è il suo fidanzato segreto: svelata l’identità

Sapete chi è il fidanzato segreto di Beatrice Marchetti? Finalmente è stata svelata la sua identità: il nome del fortunato

Beatrice Marchetti è una delle concorrenti della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Sin da piccola, Beatrice ha coltivo la sua passione per la moda, sfilando per le passerelle più importanti d’Italia. Lavora inoltre per numerosi marchi molto importanti e realizza il suo primo book ad appena sedici anni. Ha cercato di sfondare anche nel mondo del cinema, recitando in “Loro“, pellicola in due parti di Sorrentino che la vede al fianco di Riccardo Scamarcio. Di recente è arrivata la chiamata de L’Isola dei Famosi e la Marchetti non ha saputo rifiutare.

Beatrice Marchetti, chi è il fidanzato segreto

Durante l’esperienza in Honduras, Akash Kumar, ex naufrago de L’Isola dei Famosi nonché amico di Beatrice Marchetti, ha rivelato che la bellissima modella è felicemente fidanzata. Fino a poco fa, però, non si conosceva l’identità dell’uomo segreto. La Marchetti non ha mai parlato della sua vita privata alla stampa e nemmeno sui social si è mai sbottonata. Il velo di segretezza riguardo all’uomo segreto della Marchetti, però, cade dopo la rivelazione del giornalista Gabriele Parpiglia su Giornalettismo.

Parpiglia ha finalmente svelato chi è il fidanzato segreto di Beatrice Marchetti. Secondo Giornalettismo, l’uomo segreto avrebbe il volto e soprattutto il nome di Mathieu Magni, imprenditore attivo nel campo delle macchine d’epoca. I due, sempre secondo Parpiglia, sarebbero innamoratissimi e conviverebbero da tempo. Ovviamente noi – come Ponzio Pilato – ce ne laviamo le mani e rimettiamo le responsabilità alla fonte, che tra l’altro è anche piuttosto autorevole. Attendiamo inoltre una conferma da parte di Beatrice, che potrebbe arrivare o in puntata o più tardi sui social.

Niente da fare dunque per Simone Paciello, in arte Awed, che sulle spiagge honduregne aveva messo gli occhi sulla bellissima modella lombarda. Awed resta ancora a bocca asciutta dopo il due di picche preso da Miryea Stabile.