Cecilia Rodriguez ha parlato della sua storia d’amore con Ignazio Moser: la confessione dell’argentina ha spiazzato i fan. Ecco le parole su Instagram.

Vi parliamo di una delle coppie più chiacchierate ed amate nel mondo del gossip italiano e della tv! Tutti gli amanti dei reality ricorderanno come si sono conosciuti Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Durante la loro partecipazione al Grande Fratello VIP 2 si sono innamorati: in quel periodo Cecilia era fidanzata con Francesco Monte. L’ex tronista è stato lasciato proprio avanti le telecamere, in onda su Canale 5.

Tra l’argentina ed il Moser è scoppiato un amore a cinque stelle ed a distanza di anni continuano a vivere felici la loro storia. Si parlava di matrimonio, di una famiglia: qualcosa è cambiato? L’amore è sempre a cinque stelle ma i tempi sono cambiati, rivela Cecilia. La Rodriguez ha risposto ad un fan curioso di conoscere i progetti di coppia: ecco le sue parole.

Cecilia Rodriguez: “I tempi sono cambiati”, la confessione sul rapporto con Ignazio

Cecilia Rodriguez nelle ultime ore si è divertita a rispondere alle domande poste dai suoi fan. Gli utenti Instagram le hanno chiesto della sua vita, del suo rapporto con Ignazio Moser. In particolare, una risposta ha attirato l’attenzione di tutti! Un fan ha chiesto a Cecilia se fosse ancora desiderosa di sposarsi o se per ora va bene la convivenza. “E’ lui l’uomo della mia vita, lo sposerei più che volentieri, ma i tempi sono cambiati. Stiamo bene così” sono state le parole della Rodriguez.

Nessuna preoccupazione in ogni caso: Cecilia ed Ignazio hanno deciso di vivere serenamente la loro storia d’amore, per ora, senza coronarla con il matrimonio. Intanto però, attraverso sempre le sue IG story, l’argentina ha mostrato dei lavori in corso in una casa: i due, a quanto pare, si trasferiranno in una nuova abitazione.