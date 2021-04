Chi è Khaby Lame: età e tutte le curiosità sulla star di Tik Tok che diverte milioni di followers.

Chi “frequenta” Tik Tok non può non essersi imbattuto in uno dei suoi video. Parliamo di Khaby Lame, che a soli 21 anni è diventato uno dei profili più seguiti del social network. E in pochissimo tempo: i suoi followers sono aumentati di diversi milioni in poche ore. Le sue clip ottengono numeri spaventosi di visualizzazioni e likes, tanto da renderlo uno dei creator più famosi d’Italia. Ma conosciamolo meglio!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Chi è Khaby Lame: conoscete tutto sul fenomeno di Tik Tok?

Khaby Lame è una vera e propria star su Tik Tok, pur avendo solo 21 anni. È nato nel 2000 in Senegal, ma abita a Chivasso, vicino Torino. Il suo profilo Tik Tok, però, è seguito da utenti di tutto il mondo. Che sono quasi 14 milioni! Proprio così, in pochissimo tempo, il canale di Khaby ha acquisito milioni e milioni di followers, rendendolo uno dei più seguiti di sempre. Il suo segreto? “La sua faccia da schiaffi!”, ha risposto ironicamente in un’intervista di Fanpage.it. In realtà, a conquistare i fan sono le espressioni del giovane tiktoker, capace di esprimere sentimenti e reazione con il suo viso. Una comicità particolare, che lo ha reso virale in varie zone del mondo, non solo in Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khaby.Lame🍭 (@khaby00)

A Fanpage.it, Khaby ha raccontato di essersi avvicinato a TikTok per caso, durante la quarantena. Per combattere la noia, ha aperto un canale e dopo poco è arrivato il successo: “Ho iniziato portando humour a sfondo etnico, facendo ad esempio battute e autoironia su me stesso: parlavo poi di tutto quello che mi circondava ma sempre in modo comico”, racconta a Fanpage.it, aggiungendo di aver ricevuto il badge di verifica da Tik Tok dopo circa sei mesi, dopo essere arrivato a mezzo milione di followers: “Credo di essere stato tra i primi creator neri in Italia ad ottenerlo”.

Insomma, un successo internazionale per Khaby. Un successo che, a quanto pare, è destinato a crescere. E voi, cosa aspettate a farvi un giro sul suo canale di Tik Tok? Le risate sono assicurate!