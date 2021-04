Domenica Live, anticipazione bomba: Barbara D’Urso lo ha rivelato in diretta a Pomeriggio 5, nella puntata di oggi 16 aprile 2021.

Oggi, 16 aprile 2021, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. Una puntata in cui, come sempre, Barbara D’Urso ha aperto con un’ampia pagina di cronaca, per poi passare a temi più leggeri e di intrattenimento. E, come sempre, ogni venerdì, la conduttrice ha dato l’appuntamento al pubblico per Domenica Live. Dalla scorsa settimana, il contenitore della domenica pomeriggio è tornato alle origini: Domenica live va in onda in diretta per 4 ore. E, nella prossima puntata, potrebbe esserci qualcuno di davvero interessante per il pubblico. A dare un piccolo spoiler è stata proprio Barbara D’Urso, durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5. Date un’occhiata.

Domenica Live, anticipazione bomba: “Ci sarà una persona vicina a…”, la rivelazione di Barbara D’Urso

A Pomeriggio 5, oggi, si è parlato come sempre dell’Isola dei famosi. Una nuova puntata del reality show di Canale 5 è andata in onda ieri: è successo davvero di tutto! E le discussioni in Honduras sono ormai all’ordine del giorno: tra le naufraghe maggiormente in conflitto col gruppo c’è lei, Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. Ebbene, proprio mentre si parlava di Fariba, la D’Urso ha anticipato che nella prossima puntata di Domenica Live ci sarà una persona molto vicina a Fariba! La conduttrice, però, non ha rivelato altro, lasciando i telespettatori sulle spine. I fan, però, hanno provato ad immaginare chi potesse essere l’ospite misterioso: tornerà Giulia in studio? La Salemi, infatti, è stata a Domenica Live proprio nella scorsa puntata. Per questo motivo, secondo gran parte dei fan dei “Prelemi”, in studio potrebbe esserci Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia e quindi genero di Fariba!

Per ora, però sono solo supposizioni! Per scoprire chi sarà l’ospite misterioso e cosa accadrà in diretta, bisognerà sintonizzarsi su Canale 5 domenica pomeriggio, a partire dalle ore 15 fino alle ore 18 e 45.