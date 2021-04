Proprio attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, Elena D’Amario ha annunciato una splendida sorpresa per i fan.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Elena D’Amario. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo con la sua partecipazione ad Amici, la ballerina è riuscita, in un vero e proprio batter baleno, a conquistare l’attenzione su di sé. Non soltanto, per tantissimi anni, è stata la colonna portante della compagnia di ballo di David Parsons, ma è anche ritornata nello stesso medesimo talent che l’ha lanciata nelle vesti di ballerina professionista.

Sono diversi anni, ormai, che Elena D’Amario è ritornata nella squadra di Amici nelle vesti di ballerina professionista, eppure vederla ogni volta “in azione” è sempre un’emozione indescrivibile. Sapete che, però, cosa ha annunciato qualche ora fa? Proprio attraverso un post Instagram, la ballerina di Amici non ha affatto potuto fare a meno di condividere una sorpresa davvero fantastica. “Oggi è un’altra mia prima volta”, ha scritto la bella D’Amario a corredo di questo annuncio incredibile. Di cosa parliamo? Scopriamo insieme ogni cosa!

Elena D’Amario, splendida sorpresa in arrivo: annuncio fantastico

È una delle vere e proprie colonne portante del corpo di ballo di “Amici”, Elena D’Amario. Ritornata nel talent di Maria De Filippi dopo diversi anni, la splendida ballerina fa incantare tutti con la sua immensa bellezza e spropositata bravura. Però, carissimi suoi sostenitori, drizzate bene le “orecchie”: c’è in arrivo una splendida sorpresa. Si, avete letto proprio bene: proprio qualche ora fa, la bella D’Amario non ha affatto potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori di una splendida novità in arrivo.

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Elena D’Amario, proprio qualche ora fa, ha annunciato ai suoi sostenitori una splendida novità in arrivo. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Vi accontentiamo immediatamente!

Avete letto proprio bene: come Jacopo Ottenello, anche Elena D’Amario ha pubblicato il suo primo libro. Intitolato “Salto”, la splendida ballerina ha annunciato questa sorpresa davvero fantastica. Siete contenti? Noi ovviamente si! Complimenti, carissima Elena!