A Verissimo, domani sabato 17 aprile, ci sarà Enula ospite di Silvia Toffanin. Arrivano le prime dichiarazioni in anteprima dell’ex allieva di Amici: ecco cosa ha confessato.

Verissimo torna su Canale 5 domani pomeriggio, sabato 17 aprile, con un nuovo appuntamento ricco di esclusive! Saranno ospiti in studio alcuni, ormai ex, protagonisti di Amici di Maria de Filippi, come Enula e Rosa, ma non solo! Ci saranno anche i professori della scuola di ballo e canto più famosa d’Italia: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi! Arrivano a grande sorpresa le anticipazioni riguardo l’intervista dell’ex allieva, Enula, eliminata nell’ultima puntata del serale andata in onda lo scorso sabato. Come sta attraversando questi giorni la giovane cantante? Ecco le prime parole in anteprima, pubblicate dal portale del programma condotto da Silvia Toffanin.

Verissimo, Enula: “Ho avuto paura”, l’ex allieva di Amici racconta la sua esperienza

La giovane cantante Enula è ospite di Verissimo domani, sabato 17 aprile. Arrivano le prime dichiarazioni in anteprima dal portale del talk show: “Il ritorno alla realtà è stato impegnativo, adesso sto ritrovando l’equilibrio” ha confessato Enula nella puntata che vedremo domani, in onda su Canale 5.

Dopo aver ricevuto il verdetto dell’eliminazione, Enula ha avuto paura. Ecco le sue parole: “Ho avuto paura, non sapevo cosa avrei trovato fuori dalla scuola. Però, quando ho rivisto il mondo ho capito che mi era mancato. Mi sento anche coccolata dalle persone che incontro per strada, che mi danno un sostegno incredibile”.

La giovane cantante, ex allieva di Amici di Maria de Filippi, ha inoltre parlato dei disegni sul suo viso: è lei a realizzarli! “I colori per me hanno sempre rappresentato una protezione. Fin da quando ero piccola mi dipingevo parti del corpo. All’inizio mi vergognavo, poi ho sentito che potevo farlo anche fuori casa, così sono riuscita ad essere me stessa” ha confessato.