Felicissima Sera è il nuovo show condotto da Pio e Amedeo: parte venerdì 16 aprile in prima serata su Canale 5, quante puntate saranno? Di che si tratta? Vi sveliamo tutti i dettagli sul nuovo show!

Parte venerdì 16 aprile l’attesissimo show condotto da Pio e Amedeo. Il duo di comici dopo l’incredibile successo di Emigratis, tornano in tv a capo di un programma che li vedrà protagonisti. Su Canale 5, in prima serata, questa sera di venerdì 16 aprile, parte Felicissima Sera, un varietà rielaborato con la leggerezza e la simpatia firmata Pio D’Antini e Amedeo Grieco. I due comici si sono conosciuti tra i banchi di scuola ed insieme hanno scoperto la passione per la recitazione: dopo le prime esperienze nel mondo del cabaret e dell’animazione nei villaggi turistici, hanno deciso di fare il loro debutto in tv. Hanno conquistato il pubblico italiano con le loro battute e la loro ironia. Di cosa si tratta il loro show, quante puntate saranno e chi ospiteranno? Vi sveliamo tutte le curiosità!

Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo: puntate, ospiti e di cosa parla

Il nuovo show di Pio e Amedeo, Felicissima Sera, parte questa sera di venerdì 16 aprile in prima serata su Canale 5. Di cosa si tratta? Parliamo di un varietà che vedrà in studio tantissimi ospiti, grandi coreografie e performance, musica live, ma soprattutto tante risate! I due comici pugliesi regaleranno, senza dubbio, momenti di vera comicità! Organizzeranno sicuramente piccoli sketch con i loro ospiti!

Gli ospiti della prima puntata, in onda questa sera di venerdì 16 aprile, sono Maria De Filippi, Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto di Savoia, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna e Andrea Iannone.

Ma quante puntate dello show ci saranno? Felicissima Sera andrà in onda ogni venerdì sera, in prima serata su Canale 5, per ben tre settimane!

Non ci resta che sedersi sul divano e divertirsi insieme al duo di comici: Pio e Amedeo regaleranno una piacevole serata ai telespettatori di Canale 5!