Sarà ospite della prima puntata di Felicissima sera, in onda questa sera su Canale 5, Francesco Pannofino: conoscete suo figlio?

Inizia stasera, venerdì 16 aprile su Canale 5, lo show condotto da Pio e Amedeo, Felicissima sera: tre puntate all’insegna di strabilianti coreografie ed esibizioni, canzoni dal vivo, esilaranti gag e, ovviamente, l’irriverente comicità di Pio e Amedeo.

La serata sarà arricchita inoltre da ospiti imperdibili a cominciare da Maria De Filippi. La conduttrice di Amici non sarà quindi l’unico grande nome a partecipare allo spettacolo: tra gli altri, anche il famoso attore e doppiatore Francesco Pannofino. La sua è una carriera davvero eccezionale e di certo non ha bisogno di presentazioni. Ma conoscete suo figlio? Chi è Andrea e quale strada ha scelto di percorrere nella vita.

Francesco Pannofino, anche suo figlio Andrea è un vero talento

Come molti sanno, Francesco Pannofino condivide la passione per la recitazione e il doppiaggio con la donna della sua vita, Emanuela Rossi. I due sono sposati ma il loro legame ha conosciuto anche delle pause, infatti si sono separati e sposati per ben due volte.

Dal loro amore è nato un figlio, Andrea, che oggi ha 20 anni. Il giovane ha intrapreso la carriera universitaria, ma se è vero che buon sangue non mente, sembra attualmente deciso a scegliere per il suo futuro proprio la stessa carriera lavorativa dei genitori.

In effetti, Andrea Pannofino ha già collezionato delle esperienze in tale ambito: ha infatti interpretato il personaggio di Tony Piccolo in “Poker Generation” dove ha lavorato anche Francesco. D’altronde con due genitori così talentuosi, è comprensibile che Andrea sia affascinato dal mondo della recitazione e del doppiaggio.

Siamo sicuri che anche il giovanissimo Pannofino riuscirà a sfondare in tante fiction e film proprio come sua madre e suo padre. Non perdetevi stasera lo show di Pio e Amedeo!