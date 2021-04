Il 17 Aprile si terranno i funerali del Principe Filippo, la Regina Elisabetta ha preso un’importante decisione: riguarda Harry e William.

È trascorso una settimana esatta da quando, da Buckingam Palace, si diffondeva la notizia della morte del caro Principe Filippo. All’età di ben 99 anni, in realtà cento tra qualche mese, e un recentissimo intervento al cuore, il duca di Edimburgo si è spento per sempre. L’ultimo saluto, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, avverrà proprio domani.

Sabato 17 Aprile, a partire dalle ore 16:00 italiane, è possibile seguire in diretta i funerali del Principe Filippo. Tuttavia, a distanza di pochissime ore dalle esequie, sembrerebbe che la Regina Elisabetta abbia preso un’importante decisione. Sia chiaro, non facciamo affatto riferimento alla volontà della sovrana di non far indossare le divise, bensì ad un vero e proprio colpo di scena tra Harry e William. Scopriamo insieme cosa sta accadendo in queste ultime ore nella famiglia reale.

Funerali Principe Filippi, la decisione della Regina Elisabetta: cosa sta accadendo

Stando a quanto si apprende da Daily Mail, sembrerebbe che la Regina Elisabetta abbia preso un’importante decisione. Domani, Sabato 17 Aprile, come dicevamo precedentemente, verranno celebrati i funerali del Principe Filippo. E, secondo le parole del portavoce, sembrerebbe che la sovrana abbia deciso di far stare lontani i due nipoti. Si, avete letto proprio bene: Harry e William non saranno affatto vicini durante i funerali del loro nonno, bensì staranno lontani.

Harry, come raccontato anche in un nostro recente articolo, sarà completamente da solo nel giorno dei funerali di suo nonno. Confermata l’assenza di Meghan Markle perché incinta, il giovane si recherà ugualmente alla funzione religiosa. E, purtroppo, non potrà nemmeno sedere accanto a suo fratello William. Da quanto si legge su Daily Mail, sembrerebbe che la Regina abbia espressamente ordinato la separazione tra i due.

Attualmente, non sappiamo cosa accadrà dopo i funerale di Principe Filippo. Fatto sta che, da quanto si legge, sembrerebbe che al momento della funzione all’interno della Cappella di San Giorgio a Windsor, William ed Harry saranno “divisi” dal loro cugino Peter Phillips.