Giancarlo Giannini, sapete chi è sua moglie e quanti figli ha? Scopriamo tutto quello che occorre sapere sulla vita privata dell’attore.

Sarà uno degli ospiti esclusivi di questa nuova puntata de “La canzone segreta”, Giancarlo Giannini. Insieme a Valeria Fabrizi, Anna Valle e a tanti altri incredibili ospiti, anche il celebre attore e regista sarà tra coloro che si siederanno sulla poltroncina bianca, in uno studio completamente buio e in silenzio, ed ascolterà le sue canzoni del “cuore”. In attesa, però, di sapere quali sono i singoli che gli sono cari, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui?

Esordito sul grande schermo nel 1995, Giancarlo Giannini decanta di una carriera artistica davvero memorabile. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? In particolare, siete curiosi di sapere chi è sua moglie? E, soprattutto, quanti figli ha? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio! Anche se, vi anticipiamo, la sua vita privata è davvero “intensa”. Scopriamo tutti i dettagli.

Giancarlo Giannini, chi è sua moglie e quanti figli ha?

L’esordio sul grande schermo di Giancarlo Giannini, come dicevamo precedentemente, è avvenuto esattamente nel 1995. Da quel momento, la carriera del celebre attore romano è stata letteralmente in ascesa. Colonna portante di numerose pellicole cinematografiche di successo, ma anche di film televisivi, il buon Giannini vanta di un successo davvero clamoroso. Cosa sappiamo, però, della sua sfera sentimentale? In particolare, siete curiosi di sapere chi è sua moglie? E, soprattutto, quanti figli ha? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli. Procediamo, però, con ordine.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Giancarlo Giannini si sia sposato per la prima volta esattamente nel 1967. Convolato a nozze con l’attrice e regista Livia Giampalmo, il buon Giannini è divenuto padre di due maschi: Lorenzo, purtroppo scomparso nel 2001 in seguito ad un aneurisma, ed Adriano, conosciutissimo attore. Ottenuto il divorzio, nel 1975, l’attore romano si è sposato nuovamente nel 1983. Dal matrimonio con Eurilla Del Bono, infatti, sono nati altri due figli: Emanuele e Francesco.

Voi conoscevate tutti i dettagli sulla vita privata di Giancarlo Giannini?