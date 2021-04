Una notizia molto triste quella appena arrivata: è morta Helen McCrory all’età di 52 anni. Un lutto che arriva in tempi prematuri, la donna era giovane ed ha lasciato – come possiamo immaginare – tutti attoniti. Era moglie dell’attore Damian Lewis che su Facebook ha annunciato il lutto con queste parole: “Dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la meravigliosa e mitica donna che è Helen McCrory è morta in pace nella sua casa, circondata dal nostro affetto”. La donna aveva interpretato Narcissa Malfoy in Harry Potter.