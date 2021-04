L’Isola dei Famosi preso di mira da un ex concorrente del GF VIP 5 che ieri sera ha commentato le modalità di gioco del reality: l’attacco pungente sui social.

Ieri, giovedì 15 aprile, è andata in onda la nona puntata de l’Isola dei Famosi. Il reality purtroppo non appena iniziato ha visto diversi infortuni: ieri sera sono arrivate due spiacevoli notizie che nessuno si aspettava. Brando Giorgi e Elisa Isoardi hanno dovuto lasciare definitivamente il gioco. Entrambi, per motivi diversi, devono tornare in Italia per accertamenti medici. Durante la nona puntata abbiamo visto anche l’esito del televoto che vedeva in nomination Valentina Persia, Roberto Ciufoli e Fariba Tehrani. Andrea Cerioli in qualità di Leader Salvation ha deciso di salvare Roberto; dopo esser stata salvata anche Valentina, è risultata Fariba la meno votata. Il programma ha deciso di non eliminare la naufraga bensì portarla automaticamente in nomination per la prossima settimana. Qualcuno ha avuto da ridire, ieri sera, sulle modalità del gioco dell’Isola dei Famosi. Ecco le parole dell’ex gieffino sui social.

Isola dei Famosi, “Dov’è il rispetto per il pubblico?”: l’ex gieffino attacca il reality

Un ex concorrente del Grande Fratello VIP 5, durante la puntata de l’Isola dei Famosi, ha avuto qualcosa da ridire sulle modalità del gioco del reality in onda con la nuova stagione. Giacomo Urtis ha seguito la puntata di giovedì 15 aprile e sul suo canale Twitter ha condiviso con i suoi fan le sue impressioni.

“Ci rendiamo conto che da un mese nessuno è stato eliminato? Qualcuno ha deciso di andarsene, il rispetto per il pubblico votante dove sta??” sono le parole di Urtis su Twitter contro il programma.

ci rendiamo conto che da un mese nessuno è stato eliminato? Qualcuno ha deciso di andarsene, il rispetto per il pubblico votante dove sta??#isola — Giacomo Urtis (@giacomourtis) April 15, 2021

L’ex concorrente del GF VIP 5 ha sollevato una polemica che ha incontrato il sostegno di numerosi fan: qualche utente social commenta ‘Ormai i reality italiani sono sempre più truccati’. In tanti hanno pensato la stessa cosa: dall’inizio del reality nessuno è stato realmente eliminato dal televoto.