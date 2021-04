Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ed il Ministro della Salute Roberto Speranza hanno parlato in conferenza stampa da Palazzo Chigi. L’Italia si avvia verso la riapertura?

Mario Draghi questo pomeriggio di venerdì 16 aprile ha parlato in conferenza stampa, in diretta da Palazzo Chigi. L’emergenza Coronavirus continua ad essere attiva ma dopo diversi mesi, si cominciano a vedere piccoli dati incoraggianti che riguardano il contagio Covid-19. Il Ministro Roberto Speranza, seduto al fianco del Presidente del Consiglio, ha annunciato che l’RT Nazionale è sceso a 0.85. ‘Cambiamento rispetto al passato, si dà precedenza alle attività all’aperto’: Mario Draghi in conferenza stampa questo pomeriggio ha parlato di un’Italia verso la riapertura. Ecco le parole.

Segui anche il nostro canale ufficiale Instagram per essere sempre aggiornato–>> CLICCA QUI

Coronavirus, l’Italia verso la riapertura: le parole di Mario Draghi e Roberto Speranza in conferenza

“Riapriranno le scuole nelle zone gialle ed arancioni. La campagna di vaccinazione continua ad andare bene, con sorprese positive e negative” sono le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa questo pomeriggio di venerdì 16 aprile. Draghi, in diretta da Palazzo Chigi, ha dato poi la parola al Ministro Speranza, al suo fianco. Il Ministro della Salute Speranza ha spiegato che la piegatura della curva di contagi si è verificata grazie alle misure restrittive attuate nelle ultime settimane: “Ridisegniamo un percorso che si avvierà già dal 26 aprile che vedrà come elemento prioritario la tutela e la salvaguardia della scuola”.

Leggi anche Vaccino Coronavirus, clamoroso annuncio: cosa succederà dal 20 aprile

“In maniera graduale proveremo ad aprire ulteriori attività commerciali, della ristorazione. Nei luoghi all’aperto riscontriamo difficoltà nella diffusione del contagio. Proveremo ad applicarlo sull’ambito della ristorazione” ha aggiunto il Ministro.

Il Ministro Draghi ha sottolineato l’importanza del distanziamento e della mascherina: se le regole saranno rispettate, non si tornerà indietro sulle riaperture. In ogni caso, le proposte del Governo riguardo le riaperture devono essere vagliate anche dagli esperti dell’Iss e del Cts. Nei prossimi giorni scopriremo con certezza cosa cambierà dal 26 aprile nel nostro Paese.