Salotto Salemi, la confessione ‘intima’ di Giulia: c’entra Pierpaolo Pretelli; ecco cosa ha rivelato a Dayane Mello.

Una reunion super attesa dai fan, quella della “Daylia”. Di chi parliamo? Di Giulia Salemi e Dayane Mello, due tra le protagoniste assolute del GF Vi 5. A circa due mesi dalla fine del reality show, le due amiche sono tornate insieme in un programma. Quello condotto proprio da Giulia, Salotto Salemi su Mediaset Play: oggi, venerdì 16 aprile, è disponibile la prima puntata della trasmissione, in cui la giovane influencer si impegnerà a creare un make up impeccabile per la sua ospite, tra chiacchiere e gossip. E chi poteva essere la prima ospite se non la mitica Dayane? Quella tra le due è stata una vera e propria chiacchierata tra due grandi amiche, tra commenti sulla vita nella Casa e consigli di seduzione. E, a questo proposito, la Mello ha rivolto una domanda all’amica che non è passata inosservata...Una domanda decisamente ‘intima’. Ecco cosa ha rivelato Giulia!

Salotto Salemi, la confessione ‘intima’ di Giulia: “The winner is Pierpaolo Pretelli”

“Parliamo un po’ di cose piccanti, basta sentimenti! Ma sei riuscita a provare un orgasmo o no? Tutta Italia vuole saperlo!”. Proprio così! Durante la prima puntata di Salotto Salemi, Dayane Mello ha rivolto questa domanda alla sua amica, che nella casa del GF Vip non aveva nascosto di aver avuto problemi in passato da quel punto di vista. Ebbene, le cose sono cambiate. E a confessarlo è stata proprio la Salemi, con la sua risposta più che eloquente: “Si, and the winner is Pierpaolo Pretell!”, esclama la conduttrice.

Che, imbarazzata aggiunge, “Ciao Pier, che vergogna!”, salutando il suo fidanzato, che ha conosciuto proprio all’interno della casa del GF e col quale la storia d’amore procede a gonfie vele.

Una prima puntata super carina, quella di Salotto Salemi, in cui Giulia è apparsa completamente a suo agio nel suo mondo, fatto di make up e confidenze tra amiche. Per seguirla vi basterà sintonizzarvi su Mediaset Play! Buona visione!