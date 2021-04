Stefano De Martino in vista di Felicissima Sera ha ricevuto una sorpresa da Pio e Amedeo: il duo di comici ha regalato un particolare gadget al conduttore, ecco di che si tratta.

Dopo il grandissimo successo di Emigratis, Pio e Amedeo tornano a grande richiesta in tv con un show tutto loro! Il famosissimo duo di comici pugliesi sono pronti a guidare il loro ‘Felicissima sera’ venerdì 16 aprile, in prima serata su Canale 5. Saranno tre puntate a quanto pare ed i telespettatori potranno assistere a coreografie, performance, musica live, ospiti, momenti di elevata comicità. Pio e Amedeo regaleranno un venerdì sera indimenticabile ai telespettatori Mediaset. Nella prima puntata di venerdì 16 aprile saranno ospiti Maria De Filippi, Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna e Andrea Iannone. Il duo di comici ha però deciso di fare una ‘sorpresa’ ai loro fan, in particolare ad uno: Stefano de Martino! Guardate cosa gli hanno regalato.

Felicissima Sera, sorpresa per Stefano De Martino: il particolare ‘gadget’ da Pio e Amedeo

Felicissima Sera parte in prima serata su Canale 5 in questo venerdì 16 aprile. Pio e Amedeo avranno ospiti, regaleranno risate, musica ed intrattenimento ai telespettatori di Canale 5. Tra questi ultimi ci sarà, con molte probabilità, anche lui, Stefano de Martino! Il noto conduttore televisivo attraverso le sue Instagram stories ha mostrato una sorpresa ricevuta da Pio e Amedeo in vista della prima puntata di questa sera.

Un gadget del tutto originale che il De Martino non ha potuto fare a meno di fotografare. Si tratta di un paio di pantofole con le facce dei due comici stampate sopra. Sul bigliettino si legge: “Finalmente ci siamo: da venerdì 16 aprile ci vediamo in prima serata su Canale 5. Le ciabatte che abbiamo rubato in questi anni negli hotel le abbiamo personalizzate ed eccole qua per te. Sei un privilegiato ad averle quindi mettiti comodo sul divano che al resto ci pensiamo noi”.