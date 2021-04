Chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso, Carolina Sansoni: la giovane romana, classe ’92, è stata premiata da Forbes. Ecco le curiosità sul suo conto.

Tommaso Paradiso è uno dei cantautori italiani più famosi in Italia. Lo abbiamo conosciuto come voce dei Thegiornalisti, il gruppo che ha fondato lui stesso nel 2009 insieme a Marco Antonio “Rissa” Musella e Marco Primavera. Dieci anni dopo, nel 2019, ha annunciato l’abbandono dalla band per intraprendere una carriera da solista. Nato a Roma, classe 183, è felicemente fidanzato con una bellissima ragazza. Un amore enorme condividono i due che spesso sui social si mostrano insieme: il nome della dolce metà di Tommaso Paradiso è Carolina ed è una bellissima imprenditrice. Vi parliamo di lei.

Tommaso Paradiso, chi è la fidanzata Carolina Sansoni: età ed il progetto vincente su Instagram

Tommaso Paradiso è felicemente fidanzato con Carolina Sansoni. La coppia sta insieme dal 2017: si sono conosciuti in primavera durante una partita di calcetto dove lei era seduta alle spalle del cantante. E’ stato il cantante a raccontare a Vanity Fair il retroscena del loro primo incontro. “L’ho vista e da lì ho iniziato a scatenare l’inferno” sono state le parole del cantautore. E’ a lei che Tommaso ha dedicato uno dei suoi brani più famosi e romantici, Questa nostra stupida canzone d’amore.

Ma chi è Carolina Sansoni? Parliamo di una giovane donna lontana dal mondo dello spettacolo: classe 1992, è nata a Roma. Su Instagram è molto seguita: caro_sansoni è il suo nome e vanta ben 50,7 mila follower. E’ la fondatrice di ‘Talkingpills‘, contenitore online con pillole sul mondo del lavoro tra approfondimenti, interviste e job alert. Ha avuto un successo enorme il progetto di Carolina. ‘Forbes’ l’ha premiata come uno dei 100 Under 30 più influenti d’Italia. “Ho capito quanto TalkinPills mi rappresentasse, quanto io abbia sempre amato mettere in contatto le persone, cercare di portarle insieme per creare qualcosa di bello. Farlo oggi come lavoro mi rende orgogliosa e felice” sono le parole della Sansoni su Instagram.

Su Instagram spuntano anche foto insieme alla sua dolce metà, Tommaso Paradiso: