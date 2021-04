Tommaso Paradiso, avete mai visto la sua mamma? Sui social, spunta uno scatto davvero dolcissimo: che meraviglia di donna!

È la voce di tantissimi singoli di successo, Tommaso Paradiso. Ex frontman del gruppo musicale “The Giornalisti”, il cantautore italiano ha intrapreso un’incredibile ed eccellente carriera da solista. Appassionato da sempre di musica, il buon Paradiso ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo davvero da piccolissimo. Fino a quando, esattamente nel 2009, fonda la band musicale. Ed inizia a cavalcare con loro, sin dal primo momento, l’onda del successo. Da quel momento, sono passati esattamente dodici anni. Eppure, di cose ne sono cambiate. Il gruppo si è sciolto, come dicevamo precedentemente. E Tommaso ha iniziato a camminare con le proprie gambe.

Cosa sappiamo, però, della sua vita? In particolare, avete mai visto la sua mamma? In una recente intervista a “L’intervista” di Maurizio Costanzo, il cantautore italiano ha raccontato di essere cresciuto senza un padre. Da qui, quindi, si capisce chiaramente che il rapporto che ha con sua madre è davvero speciale. Ecco, ma voi l’avete mai vista?

Tommaso Paradiso, avete mai visto la mamma? Spunta lo scatto social: che bella!

A questo punto la domanda sorge spontanea: avete mai visto la mamma di Tommaso Paradiso? Appurato che tra loro c’è un rapporto davvero speciale, l’avete mai vista? “Spulciando” con attenzione il profilo Instagram del giovanissimo cantautore, dove vi assicuriamo è attivissimo e seguitissimo, siamo incappati in un dolcissimo scatto tra mamma e figlio.

Avere una madre sulla quale poter contare è una cosa davvero splendida, c’è da ammetterlo. E lo sa bene Tommaso Paradiso. Che, con questo scatto social, ha fatto chiaramente intendere quanto sua madre sia speciale nella sua vita. Siete curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo immediatamente! Vi anticipiamo, da questa deliziosa foto è possibile vedere ad occhio nudo l’immenso affatto e legame che intercorre tra Tommaso e la sua splendida mamma. Diamoci uno sguardo!

“Che bella cosa essere figli”, scrive Tommaso Paradiso a corredo di questo scatto che lo ritrae in compagnia della sua bellissima mamma. Uno scatto abbastanza “minimal”, da come si può chiaramente vedere, ma davvero dolcissimo. Anche voi siete d’accordo con noi?