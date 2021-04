Attraverso il suo canale Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dato un annuncio a sorpresa: cosa bolle in pentola? La novità.

Diteci la verità: quante troniste sono passate all’interno dello studio televisivo di Uomini e Donne? Davvero tantissime, avete ragione! Eppure, non tutte sono riuscite a conquistare l’attenzione di questa giovanissima ex tronista. Entrata a far parte del dating show di Maria De Filippi un paio di anni fa, la ragazza ha saputo conquistare, in un vero e proprio batter baleno, l’attenzione di tutti. E, d’altra parte, ammirando la sua immensa bellezza, non fatichiamo affatto a caprine il motivo. Giovanissima, ma con un fascino davvero irresistibile, l’ex tronista ha fatto perdere la testa a milioni e milioni di italiani.

È da quando ha terminato il suo percorso a Uomini e Donne che la giovanissima ragazza ha cavalcato ancora di più l’onda del successo. Vera e propria star di Instagram, l’ex tronista non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico social. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, attraverso un serie di Instagram Stories, ha condiviso uno splendido annuncio a sorpresa.

Uomini e donne, l’annuncio a sorpresa dell’ex tronista: che novità ci aspetta?

È la vera e propria regina di Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha affatto potuto fare a meno di condividere uno splendido annuncio a sorpresa.

Non sappiamo esattamente di che cosa si tratta e, soprattutto, a che ambito fa riferimento, fatto sta che, stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che si tratti di un progetto in arrivo davvero straordinario. Ma di chi parliamo? Beh, la risposta è davvero semplice: Angela Nasti! Pochissime ore fa, l’influencer napoletana ha annunciato ai suoi sostenitori di stare lavorando ad un progetto personale. Di che cosa si tratta esattamente? Non lo sappiamo per certo. Però, siamo sicuri che sarà una vera e propria bomba!

Al momento, come dicevamo, non possiamo svelarvi nulla di più. Ma anche noi, così come Angela Nasti, non vediamo l’ora di saperne di più.