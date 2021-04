Amatissima attrice nostrana, Valeria Fabrizi è uno dei volti iconici dell’interpretazione italiana: incantevole scatto del passato, bellezza senza tempo, la riconoscete?

Talento straordinario e fascino senza tempo: Valeria Fabrizi è un volto iconico dell’interpretazione italiana, un’attrice amatissima dal pubblico e apprezzata dalla critica. Nata a Verona nel 1936, si è avvicinata al mondo dello spettacolo prendendo parte ad alcuni fotoromanzi. Attrice di teatro, di cinema e del piccolo schermo, la sua lunga e strabiliante carriera è lo specchio delle sue naturali doti interpretative. Al momento, è uno dei volti iconici dell’acclamata e longeva serie “Che Dio ci aiuti” che la vede al fianco di un’altra grande della recitazione, Elena Sofia Ricci. Valeria Fabrizi è oggi una donna dal fascino straordinario e la bellezza elegante: lo scatto iconico del passato, senza tempo, la riconoscete?

Leggi anche: Elena Sofia Ricci, l’avete mai vista il giorno del suo matrimonio? Resterete sbalorditi

Valeria Fabrizi, incantevole scatto del passato: bellezza senza tempo

Vedremo ospite la straordinaria interprete questa sera a “Canzone segreta”, insieme ad altri volti celebri e amatissimi del mondo dello spettacolo italiano. La meravigliosa attrice ha un profilo social ufficiale su Instagram che utilizza per condividere con il pubblico e i fan dettagli del suo lavoro, attimi di quotidiano e ricordi del passato. Proprio come accaduto circa un mese fa, quando Valeria Fabrizi ha pubblicato uno scatto davvero incantevole! Nell’immagine, possiamo ammirare l’affascinante interprete in uno scatto che risale al suo passato: “Spolveratina all’ album dei ricordi…Mi piace farlo con Voi”. Questa la didascalia scelta da Valeria Fabrizi per accompagnare l’incantevole foto. Stesso viso dai tratti delicati, stessa innata eleganza, stesso sguardo profondo e intenso: una bellezza senza tempo quella di Valeria Fabrizi! Ecco lo scatto di cui parliamo, notate la somiglianza? Riuscite a riconoscerla?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valeria Fabrizi (@valeria_fabrizi_officialpage)

Una pioggia di complimenti meritatissimi si è riversata sullo scatto. La bellezza, il fascino e la classe di Valeria Fabrizi risplendono oggi proprio come ieri, siamo certi che sarete d’accordo con noi!