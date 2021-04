Torna l’appuntamento con la splendida Silvia Toffanin nel salotto di “Verissimo”: le anticipazioni della puntata del 17 Aprile, chi saranno gli ospiti

Torna in onda domani, con una nuova puntata, l’appuntamento con “Verissimo” condotto dalla bellissima Silvia Toffanin: anticipazioni, chi saranno gli ospiti di Sabato 17 Aprile. Ancora una volta la splendida conduttrice accoglierà volti amatissimi e celebri del mondo dello spettacolo italiano che si racconteranno al pubblico con grande sincerità. “Verissimo” riesce a regalare sempre grandi emozioni e siamo certi che la messa in onda di domani, 17 Aprile, non sarà da meno. Andiamo a scoprire quali personaggi vedremo come ospiti nel corso della nuova puntata: nomi straordinari che vi lasceranno, come sempre, senza parole!

Verissimo, anticipazioni del 17 Aprile: gli ospiti della puntata

Nel corso della puntata in onda domani, 17 Aprile, volti celebri e apprezzatissimi dal pubblico italiano intratterranno i telespettatori raccontandosi a “Verissimo”. Tra gli ospiti attesissimi troviamo la talentuosa Enula, allieva e cantante del celebre “Amici” eliminata nella scorsa puntata. Come accaduto per Tommaso, forse scopriremo qualche dettaglio riguardo i progetti della giovane e talentuosa artista! Ancora, vedremo ospiti a Verissimo l’iconica Marcella Bella e Donatella Rettore. E poi, a sorpresa, una “coppia” davvero esplosiva. Di chi si tratta? Di due dei professori di Amici 20, due volti che riescono sempre a catalizzare l’attenzione del pubblico che si tratti del serale o nel corso del day time. Stiamo parlando di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi! Un ventaglio di nomi davvero incredibile che siederanno nel salotto di Silvia Toffanin pronti a sorprendere ed emozionare i telespettatori. Ricordiamo che a “Verissimo” i colpi di scena non mancano mai, quindi non rimane che attendere per scoprire se qualche altro volto noto si unirà a quelli già annunciati!

Il pubblico è impaziente, ma occorrerà attendere domani, 17 Aprile, per scoprire cosa avranno da rivelare gli attesissimi e incredibili ospiti! Pronti a seguire la nuova ed esplosiva puntata di “Verissimo”?