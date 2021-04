Alessandra Celentano è una delle professoresse storiche di “Amici” e la sua lunga carriera nella danza è ben nota: il meraviglioso scatto del passato, notate la somiglianza?

Il pubblico la conosce e la ammira come una delle professoresse storiche di “Amici” celebre talent di Maria De Filippi. Si è sempre distinta per la determinazione con cui insegna ai suoi allievi e per l’impegno totale e la dedizione che richiede loro. Per questo motivo l’abbiamo vista spesso entrare in accesi dibattiti con altri insegnanti della scuola. Alessandra Celentano è originaria di Milano, classe 1966 ed è una coreografa dall’immenso talento, oltre che essere un’insegnante e un ex ballerina. Una lunga e incredibile carriera alle spalle, ha studiato con maestri iconici e ha lavorato con i volti più celebri della danza. Alessandra Celentano è molto seguita dal pubblico, anche attraverso i social, in particolare su Instagram: meraviglioso scatto del passato, la riconoscete?

Meraviglioso scatto del passato: riconoscete Alessandra Celentano?

Tra i vari scatti relativi al lavoro e alla danza, Alessandra Celentano pubblica su Instagram anche splendidi ricordi della sua lunga e incredibile carriera. Uno in particolare, condiviso con il pubblico diversi mesi fa, la ritrae in un momento particolare del suo passato. Nella didascalia scritta per accompagnare la foto, il celebre volto di Amici racconta: “Quel giorno, stranamente, mi presentai a lezione senza le scarpette da punta, le avevo dimenticate a casa“. Un ricordo di quando lei stessa studiava, nelle vesti di ballerina. “Il maestro mi chiese come mai non le avessi ed io risposi la verità: mi ero dimenticata!” continua. Alessandra Celentano spiega poi che il maestro la fece seguire ugualmente la lezione, ma l’avvisò che non l’avrebbe guardata. “Generalmente ero sempre molto seguita dal maestro, ed ero felice di questo perché capivo che vedeva qualcosa in me, che ci teneva” ha spiegato nel post. “Quella lezione, dunque, fu un grandissimo insegnamento” ha aggiunto. Un ricordo senza dubbio profondo e significativo, di una splendida e talentuosa artista. Ecco lo scatto di cui parliamo!

Sempre affascinante ed elegante!